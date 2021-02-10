Сотрудники санатория Belorus в Друскининкае отказались уходить с работы 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Sanatorija Belorus Druskininkuose / Ričardas Malinauskas



Работникам, добровольно покидающим санаторий, будет выплачиваться выходное пособие и будет оказана помощь в трудоустройстве. Однако сотрудники противятся уходу, сообщает



"Ситуация такова, что сотрудники не уходят с работы. Мы проверяем данные каждый день", – сказал он. Работникам, добровольно покидающим санаторий, будет выплачиваться выходное пособие и будет оказана помощь в трудоустройстве. Однако сотрудники противятся уходу, сообщает Sputnik Литва . Несмотря на решение правительства Литвы, сотрудники санатория Belorus в Друскининкае не уходят с работы, заявил на трехстороннем совете заместитель министра социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас."Ситуация такова, что сотрудники не уходят с работы. Мы проверяем данные каждый день", – сказал он. Он отметил, что сейчас действует мера помощи, по которой работникам, добровольно покидающим санаторий, будет выплачиваться выходное пособие в размере двух месячных заработных плат. Планируется выделить более 700 тысяч евро. Сотрудникам, покинувшим санаторий, также обещают помощь в трудоустройстве в других учреждениях.



"Насколько мы понимаем, выбранное решение – поддержка работодателя. Мы оказали дополнительную помощь, но мы не заставляем людей уходить. У них осталось решение, и этот закон будет действовать еще год", – сказал Шилинскас.



Ситуация с санаторием Belorus



Случай с санаторием Belorus – первый в истории Литвы, когда к действующей в стране компании применяются международные санкции.



Ранее Swedbank заморозил счета санатория Belorus в Друскининкае из-за вступления в силу третьего пакета санкций ЕС против белорусских властей, в результате чего сотрудники остались без зарплаты. Многие из них лишились единственного источника доходов.



Сейм Литвы постановил, что литовским компаниям, подпадающим под санкции ЕС, субсидии за простой не выплачиваются. При этом увольняющиеся сотрудники организации могут получить единовременную целевую выплату. Служба занятости также объявила о прекращении государственной финансовой поддержки, оказываемой в период карантина и экстремальной ситуации, санатория Belorus.



Работники учреждения провели несколько акций протеста и обратились в суд.



Ранее мэр Друскининкая Ричардас Малинаускас представил отрывок из официального письма Министерства юстиции и Госкомимущества Белоруссии о том, что учредителем санатория Belorus в Литве является не то учреждение, к которому применяются санкции. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: санкции, мэр, МИД, санаторий, банк, Swedbank — статья прочитана 208 раз Комментарии