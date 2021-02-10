Российским биатлонистам запретили размещать в соцсетях символы страны 🔊 Воспроизвести



Российские биатлонисты не смогут публиковать какие-либо изображения с национальной символикой в социальных сетях во время чемпионата мира, сообщили



Чемпионат мира пройдет в Поклюке 10-21 февраля. Российская команда из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет участие в чемпионате мира под флагом СБР, в качестве гимна будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU).



"Российским спортсменам не обязательно отказываться от своей национальной принадлежности, но они не смогут размещать в социальных сетях что-либо с национальной символикой во время чемпионата мира. Соцсети - это сложная область, но публиковать национальные флаги и символы биатлонисты на время чемпионата мира не смогут", - сообщили РИА Новости в пресс-службе IBU. Российские биатлонисты не смогут публиковать какие-либо изображения с национальной символикой в социальных сетях во время чемпионата мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU).Чемпионат мира пройдет в Поклюке 10-21 февраля. Российская команда из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет участие в чемпионате мира под флагом СБР, в качестве гимна будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU)."Российским спортсменам не обязательно отказываться от своей национальной принадлежности, но они не смогут размещать в социальных сетях что-либо с национальной символикой во время чемпионата мира. Соцсети - это сложная область, но публиковать национальные флаги и символы биатлонисты на время чемпионата мира не смогут", - сообщили РИА Новости в пресс-службе IBU. rsport.ria.ru Категории: политика, спорт, в мире Ключевые слова: биатлон, чемпионат, символика, россияне — статья прочитана 169 раз Комментарии