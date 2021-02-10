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Российским биатлонистам запретили размещать в соцсетях символы страны



Российские биатлонисты не смогут публиковать какие-либо изображения с национальной символикой в социальных сетях во время чемпионата мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU).

Чемпионат мира пройдет в Поклюке 10-21 февраля. Российская команда из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет участие в чемпионате мира под флагом СБР, в качестве гимна будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

"Российским спортсменам не обязательно отказываться от своей национальной принадлежности, но они не смогут размещать в социальных сетях что-либо с национальной символикой во время чемпионата мира. Соцсети - это сложная область, но публиковать национальные флаги и символы биатлонисты на время чемпионата мира не смогут", - сообщили РИА Новости в пресс-службе IBU.
rsport.ria.ru
Категории: политика, спорт, в мире
Ключевые слова: биатлон, чемпионат, символика, россияне
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добавлена вчера, 9 февраля, 23:15

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