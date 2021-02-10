Глава миссии ВОЗ в Ухане рассказал о наиболее вероятной гипотезе появления коронавируса 🔊 Воспроизвести Глава миссии ВОЗ в Ухане Питер Бен Эмбарек © AP Photo/Ng Han Guan



Вирус мог попасть к человеку через промежуточное звено, отметил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек, сообщает



Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считает версию о лабораторном происхождении нового коронавируса "крайне маловероятной": по мнению экспертной группы, скорее всего, коронавирус передался от животного человеку через промежуточное звено. Об этом во вторник на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане заявил глава этой группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек. Вирус мог попасть к человеку через промежуточное звено, отметил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек, сообщает ТАСС Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считает версию о лабораторном происхождении нового коронавируса "крайне маловероятной": по мнению экспертной группы, скорее всего, коронавирус передался от животного человеку через промежуточное звено. Об этом во вторник на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане заявил глава этой группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек. По его словам, у экспертов было четыре ключевые гипотезы, каким образом вирус мог передаться человеку. "Первая - это прямая передача от животного к человеку, вторая - передача вируса к человеку от промежуточного вида животного, в котором вирус мог адаптироваться и находиться до передачи к человеку", - сказал глава делегации ВОЗ. "Третья гипотеза - это передача через продовольственную цепочку, в частности через замороженные продукты. И четвертая гипотеза - это вероятность инцидента, связанного с лабораторией", - указал эксперт.



"Мы изучили все гипотезы и вероятность каждой из них. Наиболее вероятной из них является передача вируса от животного к человеку через промежуточный резервуар", - подчеркнул Питер Бен Эмбарек. Комментируя распространенное мнение о передаче вируса от летучих мышей, представитель ВОЗ сказал, что "Ухань не является местом, где эти животные собираются в больших количествах, поэтому в самом начале вспышка в Ухане вряд ли произошла в результате передачи вируса людям от летучих мышей". Он также отметил, что версия с передачей вируса через поверхность замороженных продуктов также является очень вероятной.



"Результаты наших исследований указывают на то, что гипотеза о лабораторном инциденте является крайне маловероятной, чтобы объяснить появление вируса среди людей. Таким образом, эта гипотеза не будет использоваться в нашей дальнейшей работе над изучением того, откуда произошел [этот] вирус", - заявил Питер Бен Эмбарек.



Экспертам пока не удалось определить роль уханьского рынка морепродуктов "Хуанань" в распространении вируса. "Нам известно, что в декабре 2019 года там была вспышка среди людей, которые были на рынке", - сказал эксперт. "Как вирус появился на рынке и распространился там, до сих пор неизвестно", - добавил глава миссии ВОЗ. Он отметил, что ВОЗ будет отслеживать источник продуктов животного происхождения, попавших на рынок в конце 2019 года. По его словам, необходимо найти образцы этих продуктов животного происхождения, а также продавцов и поставщиков, связанных с продукцией.



Миссия ВОЗ в Ухане



Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты ВОЗ посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.



Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "Об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ". ТАСС Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, инспекция, вирус, ВОЗ, пандемия, Ухань — статья прочитана 148 раз Комментарии