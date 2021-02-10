Facebook намерена удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтет ложной 🔊 Воспроизвести © REUTERS/Stephen Lam



К ней отнесут такие утверждения, что коронавирус был создан человеком, что вакцины неэффективны, опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм, сообщает



Социальная сеть Facebook вводит новые правила, согласно которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.



"По итогам консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения, мы расширяем список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам. В него войдут утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря человеку, что вакцины неэффективны, что безопаснее переболеть, чем прививаться, а также что вакцины опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм", - говорится в сообщении. К ней отнесут такие утверждения, что коронавирус был создан человеком, что вакцины неэффективны, опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм, сообщает ТАСС Социальная сеть Facebook вводит новые правила, согласно которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании."По итогам консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения, мы расширяем список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам. В него войдут утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря человеку, что вакцины неэффективны, что безопаснее переболеть, чем прививаться, а также что вакцины опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм", - говорится в сообщении. Усиленная модерация станет частью новой кампании Facebook по борьбе с пандемией. Соцсеть начнет предоставлять ссылки на ресурсы органов здравоохранения с информацией об инфекции, а также о том, как и где можно записаться на прививку. Сначала подобный сервис будет запущен в США, но затем компания планирует распространить его и на другие страны.



Проводимая технологическими гигантами модерация контента оказалась в центре внимания в начале года, когда ряд крупнейших соцсетей заблокировал аккаунты Дональда Трампа, ограничив возможности его общения со сторонниками. В середине января Twitter временно заблокировал доступ к аккаунту российской вакцины "Спутник V". Позднее компания объяснила свои действия необходимостью защиты учетной записи из-за возможного взлома. ТАСС Категории: политика, в мире, здоровье Ключевые слова: информация, Facebook, соцсети, блокировка, распространение, коронавирус — статья прочитана 199 раз Комментарии