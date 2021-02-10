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В Германии завели дело на врача за испытания собственной вакцины от COVID-19



Доктор медицинских наук и бизнесмен Винфрид Штёккер испытал созданную им возможную вакцину от COVID-19 на себе, своей семье и других добровольцах, передает DW.

Прокуратура немецкого города Любека завела дело на врача и бизнесмена Винфрида Штёккера (Winfried Stöcker) в связи с его экспериментами по созданию вакцины от COVID-19. 74-летнего Штёккера подозревают в нарушении закона о лекарственных средствах, сообщила представитель прокуратуры немецкой медиакомпании MDR Sachsen во вторник, 9 февраля.

По данным следствия, весной 2020 года профессор, доктор медицинских наук, владеющий лабораторией в Любеке, разработал возможную вакцину от коронавируса и испытал ее действие на себе и других людях, не имея на то соответствующего разрешения. В частности, в марте и апреле Штёккер, по собственному утверждению, сам себе ввел четыре раза препарат в мышцу бедра.
СМИ: Испытывал препарат на себе, супруге, добровольцах

По информации журнала Der Spiegel и других СМИ, Штёккер испытывал препарат также на своей жене и детях и еще 65 добровольцах. По его словам, никаких побочных эффектов, кроме небольшого раздражения и болей в месте укола, не проявилось, и у всех появились антитела. В начале сентября он сообщил о своих результатах в Институт имени Пауля Эрлиха (Das Paul-Ehrlich-Institut), отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Врач попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата, однако в ответ Институт обратился в прокуратуру.

Поддержка политика и адвоката

Между тем Штёккер обратился за помощью к известному юристу и политику Вольфгангу Кубикки (Wolfgang Kubicki), который с 2018 года занимает должность зампредседателя бундестага. Представитель Свободной демократической партии (СвДП) заявил, что Штёккер не проводил клинических испытаний препарата, а использовал его с целью самолечения, поэтому разрешения ему не требовалось.

Штёкер в 1987 основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоимунных и инфекционных заболеваний. Сейчас эта кампания имеет представительства в 17 странах. В 2017 году Штёккер продал Euroimmun одному американского концерну за 1,2 млрд евро.
dw.com
Категории: общество, здоровье, в Европе, образование
Ключевые слова: Германия, вакцина, ученые
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добавлена сегодня, 10 февраля, 13:00

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