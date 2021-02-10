Политики, эксперты: Россия может проверять возможности Калининграда по обеспечению газом - ТЕМА BNS 🔊 Воспроизвести



В связи с временной приостановкой транзита газа через Литву российским газовым концерном "Газпром" по причине достаточных запасов газа в хранилищах Калининграда, некоторые литовские эксперты и политики полагают, что таким образом Россия пробует проверить возможность анклава самостоятельно обеспечить себя газом.



Представители правящих заявляют, что прекращение транзита может быть геополитическим решением, и это сигнал Литве, что нельзя медлить с разработкой стратегических энергетических проектов - синхронизацией сетей электропередач и газопроводом в Польшу (GIPL).



Член парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию консерватор Паулюс Саударгас считает, что Россия в настоящий момент разными способами проверяет системы Калининградской области, которой газ необходим для производства электроэнергии. В связи с временной приостановкой транзита газа через Литву российским газовым концерном "Газпром" по причине достаточных запасов газа в хранилищах Калининграда, некоторые литовские эксперты и политики полагают, что таким образом Россия пробует проверить возможность анклава самостоятельно обеспечить себя газом.Представители правящих заявляют, что прекращение транзита может быть геополитическим решением, и это сигнал Литве, что нельзя медлить с разработкой стратегических энергетических проектов - синхронизацией сетей электропередач и газопроводом в Польшу (GIPL).Член парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию консерватор Паулюс Саударгас считает, что Россия в настоящий момент разными способами проверяет системы Калининградской области, которой газ необходим для производства электроэнергии. "Сигнал нам, должно быть, также посылается, так как они хотят, чтобы Калининград, в случае необходимости, мог быть независимым от транзита через Литву. (...) Если Литве поставляют газ, всё в порядке, это никак в данном случае не влияет на систему Литвы, мы 30% газа получаем из России, 70% из СПГ (Клайпедского терминала СПГ – BNS)“, – заявил BNS П. Саударгас.



Эксперт Национальной ассоциации энергетики Литвы (НАЭЛ) Ритас Стасялис был склонен согласиться с позицией, что в Калининграде проходят похожие испытания, однако, скорее всего, не всей системы.



"Думаю, что очень похоже на первый вариант, что испытываются запасы в хранилищах, понятно, не вся система, так как этот их ПРГУ (судно-газовоз природного сжиженного газа (ПСГ) – BNS) сейчас у берегов Африки и, скорее всего, он не скоро из Африки прибудет, чтобы они вновь пробовали сжиженный газ. А больше показателей как бы и нет, которые указывали бы на более серьезные дела", - сказал Р. Стасялис BNS.



По данным порталов myshiptracking.com, marinetraffic.com и vesselfinder.com газовоз-хранилище ПСГ "Маршал Василевский" в настоящее время находится у западного берега Южной Африки, недалеко от Кейптауна.



Эксперт по вопросам энергетики Видмантас Янкаускас утверждает, что всё возможно, если Россия хочет обеспечить готовность энергетической системы Калининграда.



"Знаете, как они себе представляют: что если Литва задумает им помешать (...), так как там (в Калининграде – BNS) они сделали альтернативную систему поставок, тот газовоз, то им, должно быть, просто интересно проверить, как это работает", - сказал BNS В. Янкаускас.



Председатель парламентского Комитета по иностранным делам консерватор Жигимантас Павилёнис заявил, что возможны и технические проблемы в Калининграде, однако не будет странным, если прекращение транзита используется как геополитический вопрос.



"Как известно, Россия очень любит использовать эти энергетические рычаги для решения геополитических проблем. Я наблюдаю активизировавшиеся СМИ, видимо, кто-то их стимулирует, нападки звучат и в отношении нашего министра Крейвиса (министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис – BNS) по поводу отказа от закупок электроэнергии БелАЭС", - сказал BNS Ж. Павилёнис.



Он не исключил, что ситуация с газовым транзитом связана и с прокладываемым в настоящее время по дну Балтийского моря российским газопроводом "Северный поток 2" / Nord Stream 2, по поводу которого идут острые дискуссии в Европе.



Р. Стасялис склонен полагать, что темы Белорусской АЭС (БелАЭС) и "Северного потока 2" / Nord Stream 2 сопровождающий, естественный фон для ситуации с газовым транзитом в Калининград, тем более, что в действующем до 2025 года договоре с "Газпромом" предусмотрено условие „ship or pay“.



Литовская компания передачи газа Amber Grid во вторник сообщила, что по просьбе российского газового концерна "Газпром" временно остановлен транзит газа из Литвы в Калининградскую область Российской Федерации. "Газпром" сообщил, что области достаточно газа из подземных газохранилищ. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, Калининград, транзит, Газпром, Amber Grid География: Литва — статья прочитана 91 раз Комментарии