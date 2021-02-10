МИД Литвы: вопрос о вакцине Спутник V скоро лишится важности 🔊 Воспроизвести



Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис считает, что вопрос о закупке вакцины "Спутник V" скоро не будет важным, так как есть "сотни" производителей, стремящихся, чтобы их вакцины от коронавируса были использованы в Европе.



"Насколько мне известно, сейчас производители вакцин, которые стремятся к утверждению вакцин, насчитываются сотнями. Даже если большая их часть не смогут удачно зарегистрировать, всё равно на рынке будет много вакцин", - во вторник сказал Г. Ландсбергис журналистам.



"У нас точно будет гораздо более широкий выбор, чем есть сейчас", - добавил он.



Он заявил, что поддерживает позицию премьера Ингриды Шимоните, что Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V" даже если ее утвердит Европейское фармагентство. Он считает, что это геостратегическое решение Литвы: закупать вакцины за деньги налогоплательщиков у государств, которые ценностно близки Литве. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис считает, что вопрос о закупке вакцины "Спутник V" скоро не будет важным, так как есть "сотни" производителей, стремящихся, чтобы их вакцины от коронавируса были использованы в Европе."Насколько мне известно, сейчас производители вакцин, которые стремятся к утверждению вакцин, насчитываются сотнями. Даже если большая их часть не смогут удачно зарегистрировать, всё равно на рынке будет много вакцин", - во вторник сказал Г. Ландсбергис журналистам."У нас точно будет гораздо более широкий выбор, чем есть сейчас", - добавил он.Он заявил, что поддерживает позицию премьера Ингриды Шимоните, что Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V" даже если ее утвердит Европейское фармагентство. Он считает, что это геостратегическое решение Литвы: закупать вакцины за деньги налогоплательщиков у государств, которые ценностно близки Литве. "Мы, должно быть, не хотим платить деньги производителю, который затем через бюджет на эти деньги будет закупать амуницию, которая может быть использована, скажем, в Восточной Украине", - сказал он.



Г. Ландсбергис уверял, что Литва решила покупать вакцину только у производителей, отвечающих "трансатлантическим критериям".



Главный советник президенты по дипломатическим вопросам Аста Скайсгирите на пресс-конференции заявила, что позиция главы страны совпадает с позицией премьера. Речь не идет о том, что Литва может закупать российскую вакцину.



В Европе развивается дискуссия о китайских и российских вакцинах. Венгрия первой из стран ЕС утвердила российские и китайские вакцины без ожидания общего решения.



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Литва будет обсуждать возможности присоединиться к выделению вакцины от коронавируса странам Восточного партнерства, заявило Министерство иностранных дел Литвы (МИД).



"После урегулирования проблем с поставкой вакцины, которые наблюдаются в настоящее время, Литва также может быть готова к обсуждению возможности присоединиться к солидарности ЕС с партнерами", - утверждает министерство в присланном BNS комментарии.



МИД напоминает, что 6 января тринадцать министров иностранных дел стран ЕС обратились с письмом, которое было инициировано Литвой, к ответственным за здравоохранение и сотрудничество с партнерами ЕС комиссарам и призвали Еврокомиссию создать механизм распределения вакцины, благодаря которому страны Восточного партнерства смогли бы быстрее приобрести вакцины от коронавируса.



Однако министерство подчеркивает, что кроме этого механизма важно обеспечить и непрерывный график поставок вакцины.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен в понедельник сообщила, что призвала страны ЕС пожертвовать какую-то часть доз вакцин Украине, которая пробует начать вакцинацию.



Президент Украины Владимир Зеленский подвергается критике за то, что не смог обеспечить Украину вакцинами западного производства. Он призвал ЕС помочь Украине.



В понедельник В. Зеленский заявил, что Украина в этом месяце начнет первую фазу компании по вакцинации. В стране около 40 млн жителей, она ждет 8 млн доз по программе ООН COVAX и около 5 млн доз вакцины CoronaVac из Китая.



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России, Беларуси готовятся пакеты санкций, подтвердил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и советник президента Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите.



Во вторник на пресс-конференции А. Скайсгирите заявила, что санкции в отношении России, Беларуси включены в повестку дня, санкции России связаны с задержанием А. Навального, решается, что Литва и страны-единомышленники могут предложить Евросоюзу, особенно после визита Ж. Борреля в Москву.



Инициативы по санкциям в отношении России и Беларуси, а также другие вопросы обсуждались на встрече президента Гитанаса Науседы и министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.



Г. Ландсбергис после встречи заявил, что идет обсуждение четвертого пакета санкций ЕС, а страны Балтии могут ввести свой пакет санкций.



"Четвертый пакет санкций (Беларуси) - это европейский пакет санкций, пока что нет ясных критериев, как он будет составляться, мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц", - после встречи сказал Г. Ландсбергис.



В отношении России, по словам Г. Ландсбергиса, "чаще всего обсуждается так называемый список А. Навального, люди, которые связаны с задержанием, помещением под стражу, судом над А. Навальным, возможно, также и заказчики".



Он также отметил, что Литва участвует в дискуссиях с коллегами из стран Балтии, из Польши, и список будет подан в официальные ведомства ЕС в ближайшее время.



На вопрос, ожидает ли он поддержки от стран ЕС в вопросе по санкциям в адрес России, особенно после визита в Москву Ж. Борреля, Г. Ландсбергис заявил, что "это был тяжелый урок, который нужно усвоить, и следить, чтобы такие досадные ситуации не повторялись".



Он также добавил: "Даже сам господин Ж. Боррель признает, что это был тяжелый урок лично для него и, должно быть, и для самой Европы. Из этого нужно извлечь урок и думать, что делать дальше, чтобы такие досадные ситуации не повторялись. Мне кажется, что общее утверждение серьезных санкций по списку А. Навального был бы верным шагом и хорошим ответом". BNS Категории: политика, здоровье, в Европе Ключевые слова: Россия, Беларусь, санкции, МИД, вакцинация — статья прочитана 246 раз Комментарии