Минтранс Литвы: мы видим большой потенциал для сотрудничества ЕС и Китая 🔊 Воспроизвести



На видеосаммите в формате 17+1 Китая и стран Центральной и Восточной Европы представляющий Литву министр транспорта Марюс Скуодис заявил, что видит большой потенциал для сотрудничества ЕС и Китая, а также для двустороннего сотрудничества в сфере логистики и транспорта.



М. Скуодис отметил, что Литва придает важное значение двусторонним отношениям с Китаем, обращая особое внимание на транспорт и логистику.



Несмотря на воздействие коронавируса на мировую экономику, объемы железнодорожных перевозок через Литву из Китая выросли за 2020 год почти в пять раз. В этом году планируется сохранить похожий по объему поток грузов.



Также министр отметил, что для развития двустороннего сотрудничества важны инновативные финансово-технологические решения, которые могут облегчить международную торговлю и логистику.



Министр назвал принципы, которые позволят нашим странам и регионам быстрее восстановить экономику: это взаимная экономическая выгода, открытые и прозрачные рынки, равные условия предпринимательской деятельности.



М. Скуодис на саммите представлял Литву, так как президент Гитанас Науседа решил не принимать участие в саммите. На видеосаммите в формате 17+1 Китая и стран Центральной и Восточной Европы представляющий Литву министр транспорта Марюс Скуодис заявил, что видит большой потенциал для сотрудничества ЕС и Китая, а также для двустороннего сотрудничества в сфере логистики и транспорта.М. Скуодис отметил, что Литва придает важное значение двусторонним отношениям с Китаем, обращая особое внимание на транспорт и логистику.Несмотря на воздействие коронавируса на мировую экономику, объемы железнодорожных перевозок через Литву из Китая выросли за 2020 год почти в пять раз. В этом году планируется сохранить похожий по объему поток грузов.Также министр отметил, что для развития двустороннего сотрудничества важны инновативные финансово-технологические решения, которые могут облегчить международную торговлю и логистику.Министр назвал принципы, которые позволят нашим странам и регионам быстрее восстановить экономику: это взаимная экономическая выгода, открытые и прозрачные рынки, равные условия предпринимательской деятельности.М. Скуодис на саммите представлял Литву, так как президент Гитанас Науседа решил не принимать участие в саммите. BNS Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Литва, Китай, ЕС, отношения — статья прочитана 96 раз Комментарии