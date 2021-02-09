Главная >> Новости >> спорт >> Есть одно большое «но»

Есть одно большое «но»

фото: Patrick McDermott/NHLI via Getty Images




Игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стартовавшего непривычно поздно – лишь 14 января, проходят постоянно, но всегда - с оглядкой на своего главного «врага» - коронавирус.

Из последних сообщений: Национальная хоккейная лига может рассмотреть возможность приостановки регулярного чемпионата до начала вакцинации от коронавируса всех игроков. Об этом сообщает журналист газеты «New York Post» Ларри Брукс.

По информации источников, на которые ссылается Брукс, ожидается, что вакцина будет доступна игрокам НХЛ в течение ближайших 4-6 недель. Вариант с приостановкой регулярного чемпионата может быть рассмотрен в том случае, если коронавирусная инфекция продолжит распространяться среди хоккеистов, из-за чего будут переноситься матчи. В таком случае возможен переход к расписанию из 40 игр в регулярном чемпионате (изначально планируется провести 56).
«Мы живём с противоречивыми предписаниями и правилами в каждой сфере нашей жизни, - пишет Брукс. - Почему одно заведение открыто, а другое - закрыто? В случае НХЛ, какой смысл в предписании, согласно которому игроки в раздевалках должны находиться на расстоянии не менее 1,8 метра, если на скамейке запасных они сидят рядом с друг другом и тяжело дышат?»

В нынешнем сезоне уже было перенесено множество игр с участием разных команд. В настоящее время в списке отстранённых из-за коронавируса игроков находятся более 40 хоккеистов, сообщает ТАСС.

НХЛ. Регулярный чемпионат


Положение на 9 февраля 2021 года

Восточный дивизион

1. «Бостон Брюинз» - 18 очков после 11 игр, 2. «Филадельфия Флайерз» - 18 (13), 3. «Вашингтон Кэпиталз» - 15 (12), 4. «Нью-Йорк Айлендерс» - 12 (11), 5. «Питтсбург Пингвинз» - 11 (11), 6. «Нью-Джерси Дэвилз» - 10 (9), 7. «Баффало Сэйбрз» - 10 (10), 8. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 10 (11).

Центральный дивизион

1. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 17 очков после 10 игр, 2. «Коламбус Блю Джекетс» - 15 (14), 3. «Флорида Пантерз» - 14 (9), 4. «Каролина Харрикейнз» - 14 (10), 5. «Чикаго Блэкхоукс» - 14 (13), 6. «Даллас Старз» - 12 (9), 7. «Нэшвилл Предаторз» - 10 (12), 8. «Детройт Ред Уингз» - 8 (13).

Западный дивизион

1. «Сент-Луиз Блюз» - 16 очков после 13 игр, 2. «Вегас Голден Найтс» - 15 (9), 3. «Колорадо Эвеланш» - 15 (11), 4. «Аризона Койотс» - 13 (12), 5. «Анахайм Дакс» - 13 (13), 6. «Миннесота Уайлд» - 12 (11), 7. «Сан-Хосе Шаркс» - 9 (10), 8. «Лос-Анджелес Кингз» - 8 (11).

Северный дивизион

1. «Торонто Мэйпл Лифс» - 21 очков после 13 игр, 2. «Монреаль Канадиенс» - 18 (12), 3. «Виннипег Джетс» - 15 (11), 4. «Эдмонтон Ойлерз» - 14 (14), 5. «Ванкувер Кэнакс» - 12 (16), 6. «Калгари Флэймз» - 11 (11), 7. «Оттава Сенаторз» - 5 (13).
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: хоккей, НХЛ, Национальная хоккейная лига
статья прочитана 160 раз
добавлена сегодня, 9 февраля, 16:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка