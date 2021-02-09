Есть одно большое «но» 🔊 Воспроизвести фото: Patrick McDermott/NHLI via Getty Images







Игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стартовавшего непривычно поздно – лишь 14 января, проходят постоянно, но всегда - с оглядкой на своего главного «врага» - коронавирус.



Из последних сообщений: Национальная хоккейная лига может рассмотреть возможность приостановки регулярного чемпионата до начала вакцинации от коронавируса всех игроков. Об этом сообщает журналист газеты «New York Post» Ларри Брукс.



По информации источников, на которые ссылается Брукс, ожидается, что вакцина будет доступна игрокам НХЛ в течение ближайших 4-6 недель. Вариант с приостановкой регулярного чемпионата может быть рассмотрен в том случае, если коронавирусная инфекция продолжит распространяться среди хоккеистов, из-за чего будут переноситься матчи. В таком случае возможен переход к расписанию из 40 игр в регулярном чемпионате (изначально планируется провести 56). Из последних сообщений: Национальная хоккейная лига может рассмотреть возможность приостановки регулярного чемпионата до начала вакцинации от коронавируса всех игроков. Об этом сообщает журналист газеты «New York Post» Ларри Брукс.По информации источников, на которые ссылается Брукс, ожидается, что вакцина будет доступна игрокам НХЛ в течение ближайших 4-6 недель. Вариант с приостановкой регулярного чемпионата может быть рассмотрен в том случае, если коронавирусная инфекция продолжит распространяться среди хоккеистов, из-за чего будут переноситься матчи. В таком случае возможен переход к расписанию из 40 игр в регулярном чемпионате (изначально планируется провести 56).



В нынешнем сезоне уже было перенесено множество игр с участием разных команд. В настоящее время в списке отстранённых из-за коронавируса игроков находятся более 40 хоккеистов, сообщает ТАСС.



НХЛ. Регулярный чемпионат



Положение на 9 февраля 2021 года



Восточный дивизион



1. «Бостон Брюинз» - 18 очков после 11 игр, 2. «Филадельфия Флайерз» - 18 (13), 3. «Вашингтон Кэпиталз» - 15 (12), 4. «Нью-Йорк Айлендерс» - 12 (11), 5. «Питтсбург Пингвинз» - 11 (11), 6. «Нью-Джерси Дэвилз» - 10 (9), 7. «Баффало Сэйбрз» - 10 (10), 8. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 10 (11).



Центральный дивизион



1. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 17 очков после 10 игр, 2. «Коламбус Блю Джекетс» - 15 (14), 3. «Флорида Пантерз» - 14 (9), 4. «Каролина Харрикейнз» - 14 (10), 5. «Чикаго Блэкхоукс» - 14 (13), 6. «Даллас Старз» - 12 (9), 7. «Нэшвилл Предаторз» - 10 (12), 8. «Детройт Ред Уингз» - 8 (13).



Западный дивизион



1. «Сент-Луиз Блюз» - 16 очков после 13 игр, 2. «Вегас Голден Найтс» - 15 (9), 3. «Колорадо Эвеланш» - 15 (11), 4. «Аризона Койотс» - 13 (12), 5. «Анахайм Дакс» - 13 (13), 6. «Миннесота Уайлд» - 12 (11), 7. «Сан-Хосе Шаркс» - 9 (10), 8. «Лос-Анджелес Кингз» - 8 (11).



Северный дивизион



1. «Торонто Мэйпл Лифс» - 21 очков после 13 игр, 2. «Монреаль Канадиенс» - 18 (12), 3. «Виннипег Джетс» - 15 (11), 4. «Эдмонтон Ойлерз» - 14 (14), 5. «Ванкувер Кэнакс» - 12 (16), 6. «Калгари Флэймз» - 11 (11), 7. «Оттава Сенаторз» - 5 (13). «Мы живём с противоречивыми предписаниями и правилами в каждой сфере нашей жизни, - пишет Брукс. - Почему одно заведение открыто, а другое - закрыто? В случае НХЛ, какой смысл в предписании, согласно которому игроки в раздевалках должны находиться на расстоянии не менее 1,8 метра, если на скамейке запасных они сидят рядом с друг другом и тяжело дышат?»В нынешнем сезоне уже было перенесено множество игр с участием разных команд. В настоящее время в списке отстранённых из-за коронавируса игроков находятся более 40 хоккеистов, сообщает ТАСС.1. «Бостон Брюинз» - 18 очков после 11 игр, 2. «Филадельфия Флайерз» - 18 (13), 3. «Вашингтон Кэпиталз» - 15 (12), 4. «Нью-Йорк Айлендерс» - 12 (11), 5. «Питтсбург Пингвинз» - 11 (11), 6. «Нью-Джерси Дэвилз» - 10 (9), 7. «Баффало Сэйбрз» - 10 (10), 8. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 10 (11).1. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 17 очков после 10 игр, 2. «Коламбус Блю Джекетс» - 15 (14), 3. «Флорида Пантерз» - 14 (9), 4. «Каролина Харрикейнз» - 14 (10), 5. «Чикаго Блэкхоукс» - 14 (13), 6. «Даллас Старз» - 12 (9), 7. «Нэшвилл Предаторз» - 10 (12), 8. «Детройт Ред Уингз» - 8 (13).1. «Сент-Луиз Блюз» - 16 очков после 13 игр, 2. «Вегас Голден Найтс» - 15 (9), 3. «Колорадо Эвеланш» - 15 (11), 4. «Аризона Койотс» - 13 (12), 5. «Анахайм Дакс» - 13 (13), 6. «Миннесота Уайлд» - 12 (11), 7. «Сан-Хосе Шаркс» - 9 (10), 8. «Лос-Анджелес Кингз» - 8 (11).1. «Торонто Мэйпл Лифс» - 21 очков после 13 игр, 2. «Монреаль Канадиенс» - 18 (12), 3. «Виннипег Джетс» - 15 (11), 4. «Эдмонтон Ойлерз» - 14 (14), 5. «Ванкувер Кэнакс» - 12 (16), 6. «Калгари Флэймз» - 11 (11), 7. «Оттава Сенаторз» - 5 (13). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: хоккей, НХЛ, Национальная хоккейная лига — статья прочитана 160 раз Комментарии