«Восток» ещё поборется

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Участники регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) всё ближе к окончанию первого «акта».



После 27 февраля начнётся уже время игр этапа плей-офф – Кубок Гагарина.



Путёвки в этот раунд досрочно завоевали: от Западной конференции - ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Москва), а от Востока уже известны все восемь участников – «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск), «Барыс» (Нур-Султан), «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Автомобилист» (Екатеринбург).



КХЛ. Сезон 2020/2021 Регулярный чемпионат После 27 февраля начнётся уже время игр этапа плей-офф – Кубок Гагарина.Путёвки в этот раунд досрочно завоевали: от Западной конференции - ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Москва), а от Востока уже известны все восемь участников – «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск), «Барыс» (Нур-Султан), «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Автомобилист» (Екатеринбург). Турнирное положение на 9 февраля 2021 года



Западная конференция: 1. ЦСКА (Москва) - 83 очка после 53 игр, 2. СКА (Санкт-Петербург) – 74 (54), 3. «Динамо» (Москва) – 74 (55), 4. «Локомотив» (Ярославль) - 72 (54), 5. «Йокерит» (Хельсинки) – 61 (52), 6. «Динамо» (Минск) – 61 (54), 7. «Северсталь» (Череповец) – 60 (54), 8. «Витязь» (Подольск) – 56 (54), 9. «Спартак» (Москва) – 56 (54), 10. «Сочи» - 36 (55), 11. «Динамо» (Рига) – 25 (53).



Восточная конференция: 1. «Ак Барс» (Казань) – 84 (54), 2. «Авангард» (Омск) – 75 (54), 3. «Металлург» (Магнитогорск) – 75 (54), 4. «Салават Юлаев» (Уфа) – 73 (55), 5. «Трактор» (Челябинск) – 65 (54), 6. «Торпедо» (Нижегородская область) - 65 (55), 7. «Автомобилист» (Екатеринбург) – 63 (54), 8. «Барыс» (Астана) – 62 (54), 9. «Сибирь» (Новосибирск) – 48 (54), 10. «Амур» (Хабаровск) – 45 (54), 11. «Неф-техимик» (Нижнекамск) – 32 (54), 12. «Куньлунь Ред Стар» (Китай) – 30 (53). 1. ЦСКА (Москва) - 83 очка после 53 игр, 2. СКА (Санкт-Петербург) – 74 (54), 3. «Динамо» (Москва) – 74 (55), 4. «Локомотив» (Ярославль) - 72 (54), 5. «Йокерит» (Хельсинки) – 61 (52), 6. «Динамо» (Минск) – 61 (54), 7. «Северсталь» (Череповец) – 60 (54), 8. «Витязь» (Подольск) – 56 (54), 9. «Спартак» (Москва) – 56 (54), 10. «Сочи» - 36 (55), 11. «Динамо» (Рига) – 25 (53).1. «Ак Барс» (Казань) – 84 (54), 2. «Авангард» (Омск) – 75 (54), 3. «Металлург» (Магнитогорск) – 75 (54), 4. «Салават Юлаев» (Уфа) – 73 (55), 5. «Трактор» (Челябинск) – 65 (54), 6. «Торпедо» (Нижегородская область) - 65 (55), 7. «Автомобилист» (Екатеринбург) – 63 (54), 8. «Барыс» (Астана) – 62 (54), 9. «Сибирь» (Новосибирск) – 48 (54), 10. «Амур» (Хабаровск) – 45 (54), 11. «Неф-техимик» (Нижнекамск) – 32 (54), 12. «Куньлунь Ред Стар» (Китай) – 30 (53). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: хоккей, КХЛ, Континентальная хоккейная лига — статья прочитана 166 раз Комментарии