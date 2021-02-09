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Зима помогла орнитологам Литвы

Фото: facebook.com




Специалистам орнитологической станции мыса Вянте повезло «хитростью» завлечь в сети редких для этих мест пернатых хищников: в силки едой заманили, чтобы потом окольцевать обыкновенную пустельгу и мохноногого канюка, появляющихся у нас только зимой и, как правило, перемещающихся с холодными воздушными потоками.

Как рассказал изданию «Клайпеда» орнитолог станции Витаутас Эйгирдас, работу облегчил снег, укрывший землю, а предложенная еда в ловушках приманила редких пернатых гостей и помогла их поимке.
По словам В.Эйгирдаса, вообще-то, хищную птицу поймать сложно, она в сети не попадает. Но так как снега сейчас много, а еды мало, то на пищу хищнику приходиться реагировать.

Едой и приманили учёные птиц в силки, воспользовались, так сказать, ситуацией, схитрили и заодно подкормили птиц. Например, канюку годится любая неживая добыча: мясо или рыба, можно оставить павшее животное.

Так, всего второй раз за последние двадцать лет орнитологами в Шилутском районе был окольцован мохноногий канюк. Только третий раз с 2000 года специалисты станции окольцевали обыкновенную пустельгу и впервые в этом году – сизую чайку.

Птицам были прикреплены датчики. И сейчас учёные могут видеть их передвижение.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: станция, Вянте, орнитологическая, мыс
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добавлена сегодня, 9 февраля, 14:40

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