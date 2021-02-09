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Опрос: в Литве первые - консерваторы, вторые -аграрии, отрыв растет



Правящие в Литве консерваторы сохраняют твердые позиции на вершине рейтингов политических партий, а разрыв с оставшимися на втором месте "аграриями" все увеличивается, свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией Spinter tyrimai и опубликованного во вторник порталом delfi.lt.

В январе за Союз отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛСХД, консерваторов) проголосовали бы 18,9% опрошенных, а за Литовский союз "крестьян" и "зеленых" ("аграриев") - 11,2% респондентов.

Политолог Мажвидас Ястрамскис заявил, что по сравнению с данными прежних месяцев заметно увеличение разрыва между консерваторами и "аграриями", а связано это с тем, что избиратели дают новой власти кредит доверия.

"Тенденция заключается в том, что в сентябре по рейтингам партии консерваторов и "аграриев" были равны. Если посмотреть на разницу между ними, то сейчас она проявилась достаточно четко", – сказал М. Ястамскис delfi.lt.
Далее в рейтинге партий следует Либеральное движение с 8,8% поддержки, Партия свободы с 8,2% и социал-демократы с 5,9%. За Партию труда намеревались голосовать 4,2% опрошенных, за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей – 2,9%.

Опрос был проведен Spinter tyrimai с 18 по 27 января 2021 года по заказу портала delfi.lt. В телефонном опросе и в опросе по интернета приняли участие 1013 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет. Погрешность результатов исследования составляет 3,1%.

Компания Vilmorus в данный момент остановила опросы респондентов на дому по причине объявленного в стране карантина.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: партии, опрос, политики, влияние, рейтинги
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 февраля, 17:30

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