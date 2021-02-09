Экспертный совет предлагает прививать вакциной AstraZeneca и пожилых людей 🔊 Воспроизвести



Экспертный совет при правительстве предлагает использовать вакцину британско-шведской компании AstraZeneca без возрастных ограничений – прививать ею и людей старше 55-ти лет.



По мнению главы Центра инфекционных заболеваний Сантаришской клиники Лигиты Янчорене, результаты клинических исследований показывают, что иммунный ответ, создаваемый вакциной AstraZeneca у людей старше 70-ти лет не отличается от иммунного ответа у более молодых людей, побочные явления у пожилых людей отмечаются реже, вакцина на 100% защищает от тяжелой формы болезни, госпитализации и смерти от COVID-19.



Также подчеркивается, что Европейское фармагентство зарегистрировало ее как подходящую для использования в возрастной группе старше 18 лет. Экспертный совет при правительстве предлагает использовать вакцину британско-шведской компании AstraZeneca без возрастных ограничений – прививать ею и людей старше 55-ти лет.По мнению главы Центра инфекционных заболеваний Сантаришской клиники Лигиты Янчорене, результаты клинических исследований показывают, что иммунный ответ, создаваемый вакциной AstraZeneca у людей старше 70-ти лет не отличается от иммунного ответа у более молодых людей, побочные явления у пожилых людей отмечаются реже, вакцина на 100% защищает от тяжелой формы болезни, госпитализации и смерти от COVID-19.Также подчеркивается, что Европейское фармагентство зарегистрировало ее как подходящую для использования в возрастной группе старше 18 лет. "С учетом результатов того, что смертность от COVID-19 особо важно сократить путем вакцинирования пожилых людей групп риска, Экспертный совет выразил мнение, что вакцина AstraZeneca должна быть использована для прививки лиц, согласно предписаниям зарегистрированной вакцины, включая и людей старше 65 лет", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.



Министерство здравоохранения Литвы решило прививать первой партией вакцины AstraZeneca педагогов в возрасте до 55 лет. Окончательное решение о возрастном барьере при использовании следующих партий министр здравоохранения Арунас Дулькис еще не принял.



В конце января Европейское фармацевтическое агентство разрешило использовать вакцину AstraZeneca для прививки всех взрослых граждан Евросоюза, однако обратило внимание на то, что в данный момент нет достаточных результатов исследований об эффективности вакцины для людей старше 55 лет.



Экспертный совет также предлагает министру здравоохранения установить, что второй дозой этой вакцины люди будут прививаться спустя 12 недель после первой дозы.



В сообщении отмечается, что 77% работников учреждений здравоохранения и 72% подопечных и работников домов социальной опеки в данный момент имеют иммунитет к COVID-19 или вакцинированы хотя бы частично.



Экспертный совет информирует, что рассматривал возможность раньше начать прививку лиц, работающих в учреждениях образования, в которых нет контакта с учениками, или он минимален. Это расширение приоритета вакцинации не было одобрено. Эксперты призывают руководствоваться уже установленными приоритетами, и как можно быстрее начать вакцинацию жителей Литвы 70-ти лет и старше.



Совет также обсудил результаты валидации накопительных лабораторных исследований, и счет, что этот метод может применяться для превентивного тестирования.



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Не доставленные ранее по причине погодных условий партии вакцин от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer в данный момент на пути в Литву, сообщили BNS в Министерстве здравоохранения.



"Сегодня уже летит, в пути", – сообщила во вторник утром представитель министра здравоохранения Арунас Дулькиса по связям с общественностью Айсте Шукста.



Эти вакцины должны были быть доставлены в Литву в понедельник утром, однако этого не удалось сделать по погодным условиям. Литва была не единственной страной, в которую не удалось доставить вакцины.



По данным Департамента статистки, в Литве в целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 78 тыс. 896 человека, двумя дозами – 48 тыс. 165 человек.



Кроме вакцин BioNTech и Pfizer, в Литве также идет вакцинация прививками производства компаний Moderna и AstraZeneca. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии