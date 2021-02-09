После пандемии может значительно вырасти число банкротств 🔊 Воспроизвести



В Литве после пандемии может в два раза увеличиться количество банкротств, прогнозируют эксперты. По их словам дела о банкротстве будут чаще возбуждаться в отношении компаний и жителей.



"Процессы о неплатежеспособности юридических лиц после карантина и пандемии должны значительно вырасти. Возьмем зарубежные страны, их прогнозы свидетельствует, что количество таких банкротств может удвоиться в зависимости от ситуации, которая имелась до пандемии", – сказал в интервью радиостанции LRT глава Службы аудита, учета, оценки имущества и платежеспособности Аудрюс Линартас.



По его словам, сходная ситуация возможна и с физическими лицами.



"Поскольку часть лиц, которые, вероятно, должны были инициировать процесс в период пандемии, этого не сделали, они все равно сделают это после пандемии", – аргументировал глава службы.



BNS напоминает, что и председатель Банка Литвы (Центробанка) Витас Василяускас в конце января прогнозировал, что в этом и в следующем году может вырасти число банкротств компаний "особенно тогда, когда завершатся меры госпомощи".



В Литве второй карантин из-за пандемии коронавируса был объявлен 7 ноября прошлого года, с середины декабря его режим стал еще строже, а в конце января карантин и ограничения на передвижение были продлены до начала марта. В Литве после пандемии может в два раза увеличиться количество банкротств, прогнозируют эксперты. По их словам дела о банкротстве будут чаще возбуждаться в отношении компаний и жителей."Процессы о неплатежеспособности юридических лиц после карантина и пандемии должны значительно вырасти. Возьмем зарубежные страны, их прогнозы свидетельствует, что количество таких банкротств может удвоиться в зависимости от ситуации, которая имелась до пандемии", – сказал в интервью радиостанции LRT глава Службы аудита, учета, оценки имущества и платежеспособности Аудрюс Линартас.По его словам, сходная ситуация возможна и с физическими лицами."Поскольку часть лиц, которые, вероятно, должны были инициировать процесс в период пандемии, этого не сделали, они все равно сделают это после пандемии", – аргументировал глава службы.BNS напоминает, что и председатель Банка Литвы (Центробанка) Витас Василяускас в конце января прогнозировал, что в этом и в следующем году может вырасти число банкротств компаний "особенно тогда, когда завершатся меры госпомощи".В Литве второй карантин из-за пандемии коронавируса был объявлен 7 ноября прошлого года, с середины декабря его режим стал еще строже, а в конце января карантин и ограничения на передвижение были продлены до начала марта. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: прогноз, банкротство, карантин, коронавирус География: Литва — статья прочитана 220 раз Комментарии