Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В прошлом году экспорт Литвы составил 28,616 млрд евро – на 3,4% меньше, чем в 2019-ом, импорт – 28,97 млрд евро или на 9,3% меньше. Экспорт одних лишь продуктов литовского происхождения сократился на 4,8% до 16,947 млрд евро.



Дефицит внешней торговли Литвы в 2020 году составил 353,5 млн евро – в 6,6 раза меньше, чем в 2019-ом, когда он составлял 2,326 млрд евро, сообщил Департамент статистики.



Сокращение экспорта определило падение на 51,4% экспорта нефтепродуктов (в тоннах сокращение на 25,5%), экспорта наземных транспортных средств (на 12,4%), пластмассы и изделий из нее (на 8,4%). Сокращение импорта обуславливалось уменьшением импорта нефти (на 45,4%, в тоннах сократился на 17,7%), наземных транспортных средств (на 17,2%), продуктов органической химии (на 23,9%). В прошлом году экспорт Литвы составил 28,616 млрд евро – на 3,4% меньше, чем в 2019-ом, импорт – 28,97 млрд евро или на 9,3% меньше. Экспорт одних лишь продуктов литовского происхождения сократился на 4,8% до 16,947 млрд евро.Дефицит внешней торговли Литвы в 2020 году составил 353,5 млн евро – в 6,6 раза меньше, чем в 2019-ом, когда он составлял 2,326 млрд евро, сообщил Департамент статистики.Сокращение экспорта определило падение на 51,4% экспорта нефтепродуктов (в тоннах сокращение на 25,5%), экспорта наземных транспортных средств (на 12,4%), пластмассы и изделий из нее (на 8,4%). Сокращение импорта обуславливалось уменьшением импорта нефти (на 45,4%, в тоннах сократился на 17,7%), наземных транспортных средств (на 17,2%), продуктов органической химии (на 23,9%). За вычетом минеральных продуктов, литовский экспорт в прошлом году вырос на 3,4%, а импорт – сократился на 1,8%. Экспорт продуктов литовского происхождения за вычетом минеральных продуктов вырос на 6%.



Главными партнерами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13,4% в общей структуре экспорта), Латвия (9,3%), Германия (8,1%) и Польша (6,4%), главными партнерами по импорту были Польша (13,1%), Германия (12,8%), Россия (9,1%) и Латвия (7,8%).



Товаров литовского происхождения больше всего было экспортировано в Германию (10,2%), Швецию (6,9%), Латвию (6,8%), Польшу (6,8%) и Нидерланды (6,7%).



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В 2020 году экспорт литовского мяса вырос на 22%, а молочных продуктов - на 22,8%, а продуктов рыболовства - на 7%, рассказал Государственной ветеринарно-пищевой службы (ГВПС) Дарюс Ремейка.



Он добавил, что экспорт этой продукции рос несмотря на коронавирусную пандемию.



"Бизнес приспособился", - во вторник на заседании парламентской фракции консерваторов заявил Д. Ремейка.



Он отметил, что в прошлом году Литва экспортировала 12,8 тыс. тонн мяса, что приблизительно на 2 тыс. тонн больше, чем позапрошлом году, 111,4 тыс. тонн молочных продуктов, или приблизительно на 11 тыс. тонн больше.



В прошлом году Литва начала поставлять молочные продукты в Доминикану, Колумбию, яйца - в Турцию, продукты животноводства - в Украину. Литва экспортирует продукты питания в 110 стран.



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В связи с тем, что в Литве продолжает действовать строгий карантинный режим, экономист банка Luminor не исключает вероятности того, что в этом году экономику страны ожидает спад.



По словам Жигимантаса Маурицаса, в случае оптимистичного сценария, когда карантин будет отозван в марте, литовская экономика в этом году вырастет на 1,8%.



Однако, если карантин будет продлен до мая, то Литву ожидает сокращение ВВП на 1,7%, а в случае сценария "метаний" – когда те или иные ограничения и неопределённость продлятся до июля – экономика могла бы сократиться и на 8%.



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Парижская компания управления клиентским опытом Teleperformance объявила о планах нанять до 2022 года в Литве еще 500 новых работников. Сейчас подразделении компании в Литве работают около 150 специалистов, сообщило агентство развития зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.



"Когда в Литве по причине коронавируса были введены ограничения нам потребовалось несколько дней, чтобы перевести работников на удаленную работу. (...) Нам удалось избежать увольнений, и мы даже создали новые рабочие места", – сказала партнер по бизнесу человеческих ресурсов Teleperformance Lietuva Наталья Арехтина.



В офисе компании в Вильнюсе предоставляются услуги на английском, литовском, шведском, португальском, испанском, русском, греческом языках и на иврите. Многоязычие компания оценивает как один из основных преимуществ литовских специалистов.



Из Вильнюса Teleperformance по всему миру предоставляет услуги обслуживания клиентов, техпомощи, подачи заявок на визу, анализа данных, взыскания задолженностей и интернет-перевода.



171 тыс. компьютеризированных рабочих станций Teleperformance работают в 76 странах и обслуживают 160 рынков.



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Бывший министр транспорта и энергетики Литвы Рокас Масюлис назначен гендиректором компании-оператора системы электропередачи Литвы Litgrid, сообщила компания во вторник.



Он приступит к обязанностям с 22 февраля, когда уйдет с поста в правлении вильнюсских теплосетей Vilniaus silumos tinklai (VST), где его полномочия завершатся 19 февраля.



"Я ценю предоставленное мне доверие возглавить компанию, которая реализует одну из важнейших национальных целей – обеспечить энергетическую безопасность системы и ее интеграцию с континентальными сетями электропередачи Европы, одновременно заложив основания для сильной и современной энергетики будущего", – отметил Р. Масюлис в пресс-релизе.



Р. Масюлис, лишившийся поста министра транспорта летом 2019 года, в 2014-2016 годах был министром энергетики, а до осени 2014 года возглавлял оператора терминалов углеводородов в Клайпеде Klaipedos nafta – в период его руководства был реализован стратегический проект терминала СПГ.



Поиски нового руководителя Litgrid шли с октября 2020 года, когда правление отозвало многолетнего руководителя Дайвиса Вирбицкаса.



С 19 октября прошлого года Litgrid временно руководил директор Департамента сети передачи компании Видмантас Грушас.



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Победителем конкурса смарт-счетчиков на электроэнергию признана французская компания Sagemcom Energy & Telecom SAS, предложившая цену в 77,3 млн евро (без НДС), сообщила литовская компания-оператор распределительной сети электроэнергии и газа Energijos skirstymo operatorius (ESO).



Компания акцентирует, что это не означает, что решение по подписанию договора уже принято. Его планируется подписать во втором квартале, когда победитель успешно продемонстрирует доказательства практического соответствия предложенных счетчиков и систем, а также будет получен вывод правительственной комиссии, проверяющей стратегические сделки.



По договору подрядчик должен поставить до 1,2 млн смарт-счетчиков, внедрить их и поддерживать обслуживание в течение 10 лет.



Совокупная стоимость проекта достигает 150 млн евро.



Смарт-счетчики для населения, которое в год использует более 1 тыс. киловатт-часов электроэнергии и для всех коммерческих предприятий начнут внедрять в конце этого года, заверить процесс планируется к концу 2023 года.



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В прошлом году ветряные установки, действующие в Литве.ю произвели почти 1,49 тераватт-часов электроэнергии – это максимальный показатель за историю работы в стране ветряных парков.



По данным литовской биржи энергоресурсов Baltpool, в декабре ветряные электростанции произвели почти 161,3 мегаватт-часов электроэнергии. Совокупное годовое количество приблизилось к 1,49 тераватт-часов и было на 5% больше, чем в 2019 году, когда оно достигало 1,41 тераватт-часов.



"Прекрасный результат действующих в стране электростанций в прошлом году определили два основных фактора. Первый – как в первом, так и в последнем квартале прошлого года преобладала ветряная погода. Второй – постоянное повышение технической надежности ветряных электростанций", – отметил в пресс-релизе глава Литовской ассоциации ветряных электростанций Айстис Радавичюс.



По предварительным подсчетам ассоциации, в прошлом году из ветра было произведено приблизительно столько же электроэнергии, сколько ее производилось на всех других возобновляемых источниках вместе взятых. В 2020 году из возобновляемых источников было произведено более 3 тераватт-часов электроэнергии.



В данный момент новые парки ветряных установок развиваются более чем в десяти самоуправлениях Литвы, их совокупная мощность превышает 800 мегаватт.



В Литве действуют 23 ветряных парка, общей мощностью 480 мегаватт. Вместе с отдельными ветряными установками в целом было инсталлировано 534 мегаватт мощности ветряных электростанций. Загрузка... инф."Обзор", BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии