О коронавирусе в Литве сегодня, 9 февраля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 387 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.



Кроме того, в общую статистику смертей включены еще пять случаев смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.



За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 2110 человек.



За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 339 случаев.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 тыс. 421 случай COVID-19, 140 тыс. 448 человек выздоровели, 41 тыс. 595 человек все еще больны.



От коронавируса в Литве скончались 2972 человека.



За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 219 человек, привитых второй дозой – 2217.



В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 78 тыс. 896 человека, двумя дозами – 48 тыс. 165 человек.



За минувшие сутки было взято 6444 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 988 тыс. 376.



За минувшие сутки в Литве подтверждено 387 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.Кроме того, в общую статистику смертей включены еще пять случаев смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 2110 человек.За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 339 случаев.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 тыс. 421 случай COVID-19, 140 тыс. 448 человек выздоровели, 41 тыс. 595 человек все еще больны.От коронавируса в Литве скончались 2972 человека.За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 219 человек, привитых второй дозой – 2217.В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 78 тыс. 896 человека, двумя дозами – 48 тыс. 165 человек.За минувшие сутки было взято 6444 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 988 тыс. 376. инф."Обзор" BNS Категории: общество, в странах Балтии, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии