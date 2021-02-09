|
О коронавирусе в Литве сегодня, 9 февраля
За минувшие сутки в Литве подтверждено 387 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Кроме того, в общую статистику смертей включены еще пять случаев смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.
За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 2110 человек.
За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 339 случаев.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 тыс. 421 случай COVID-19, 140 тыс. 448 человек выздоровели, 41 тыс. 595 человек все еще больны.
От коронавируса в Литве скончались 2972 человека.
За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 219 человек, привитых второй дозой – 2217.
В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 78 тыс. 896 человека, двумя дозами – 48 тыс. 165 человек.
За минувшие сутки было взято 6444 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 988 тыс. 376.
инф."Обзор" BNS
Категории: общество, в странах Балтии, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|