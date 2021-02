Временно приостановлен транзит газа в Калининградскую область – Amber Grid /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



По просьбе российского газового концерна "Газпром" временно остановлен транзит газа из Литвы в Калининградскую область Российской Федерации, сообщила литовская компания передачи газа Amber Grid.



Газ в эту область РФ поставляется транзитом через Литву и Беларусь. Причины остановки транзита не сообщаются.



Amber Grid отмечает, что это не будет иметь финансовых последствий для компании.



По данным Amber Grid, потоки газа в Литву из Беларуси являются стабильными. Литовские потребители газа обеспечиваются газом не только по трубопроводу из России, но через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ), из Латвийского газохранилища.



Договор Amber Grid с "Газпромом" действует до конца 2025 года, согласно ему газ поставляется по форму "транспортируй или плати" (англ. ship or pay).



На Литву не повлияла остановка транзита газа в Калининградскую область



ВИЛЬНЮС, 9 февраля, BNS – В связи с тем, что российский концерн "Газпром" по неизвестным причинам остановил транзит газа в Калининградскую область РФ через Литву, глава литовской газопередающей компании Amber Grid Немунас Бикнюс заявил, что это не повлияло на потребителей в Литве.



Н. Бикняюс не смог раскрыть более подробные детали причин решения российской компании.



"Столько, сколько написали, столько этой информации, на сегодняшний день, можем дать (...) Мы получили информацию, только и всего", – сказал BNS Н. Бикнюс.



По его словам. ранее были подобные эпизодические случаи, когда транзит прекращался по причине проведения ремонтов.



"В данный момент нет влияния на Литву, (...) газ поставляется по разным направлениям, наши потребители совершенно не страдают из-за этого. У нас есть договор на условиях ship or pay (с "Газпромом"), ну, а то, что запланировано, будет получено", – сказал Н. Бикнюс.



Он не смог ответить на вопрос, ведется ли сейчас в Калининградской области какой-либо ремонт, однако в ответ на вопрос о том, если бы он имел место, был ли бы он секретом, он сказал: "Думаю, что нет".



Оператор сообщил BNS, что для потребностей Литвы и Балтийских стран из Беларуси в литовскую систему передачи газа через учетную станцию в Котловке в 2020 году было впущено около 10 тераватт-часов газа. Это менее трети всего впущенного в Литву газа, предназначенного для трех Балтийских стран (33 тераватт-часов).



В середине января литовская компания сообщила, что в прошлом году в Калининградскую область было поставлено 24,9 тераватт-часа газа – на 4,2% меньше, чем в 2019 году (26 тераватт-часов).



Зампред правительства региона Александр Рольбинов подчеркнул, что временная остановка транзита не отразилась на потребителях.



"В Калининградской области обеспечены надежные и стабильные поставки газа. Прохождение осенне-зимнего периода идет в штатном режиме", — добавил чиновник.



Зампред правительства региона Александр Рольбинов подчеркнул, что временная остановка транзита не отразилась на потребителях.

"В Калининградской области обеспечены надежные и стабильные поставки газа. Прохождение осенне-зимнего периода идет в штатном режиме", — добавил чиновник.

Договор между "Газпромом" и Amber Grid предусматривает транзит в объеме до двух с половиной миллиардов кубометров газа в год по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. До недавнего времени это был единственный маршрут поставок в российский эксклав. Однако в 2019 году в Калининграде ввели в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы "Маршал Василевский". По последним данным, судно находится у берегов Африки.