Премьер Ингрида Шимоните: Литва не будет использовать российскую вакцину Спутник V 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V" даже, если ее утвердит Европейское фармагентство.



Во вторник в ответ на вопрос о такой возможности премьер сказала, что совместные закупки Евросоюза обеспечат достаточные поставки в Литву вакцин, производимых на Западе, поэтому "нет никакой нужды" в рассмотрении закупки российской вакцины.



"Наш портфель вакцины состоит не из одной вакцины, которые либо уже зарегистрированы или регистрируются, или на пути к регистрации, а некоторые, вероятно, не будут зарегистрированы в ближайшее время, но появятся и другие, поэтому я действительно уверена, что этот вопрос нам рассматривать бессмысленно", – сказала И. Шимоните в интервью радиостанции LRT. Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V" даже, если ее утвердит Европейское фармагентство.Во вторник в ответ на вопрос о такой возможности премьер сказала, что совместные закупки Евросоюза обеспечат достаточные поставки в Литву вакцин, производимых на Западе, поэтому "нет никакой нужды" в рассмотрении закупки российской вакцины."Наш портфель вакцины состоит не из одной вакцины, которые либо уже зарегистрированы или регистрируются, или на пути к регистрации, а некоторые, вероятно, не будут зарегистрированы в ближайшее время, но появятся и другие, поэтому я действительно уверена, что этот вопрос нам рассматривать бессмысленно", – сказала И. Шимоните в интервью радиостанции LRT. Глава правительства сказала, что общество будет привито вакцинами, которые производятся "в странах трансатлантического партнерства".



"Решения Литвы, которые приняты совместно с другими государствами ЕС о совместных закупках вакцин, действительно обеспечивают вакцинирование нашего общества без тех прививок, которые производятся не в странах ЕС и не в странах трансатлантического партнерства", – отметила И. Шимоните.



Премьер сказала, что российские власти используют вакцину в геополитических целях.



"Усилия предложить странам Европы и другим странам вакцину, когда жители самой России еще не все привиты, кажется очередной геополитической игрой, у меня это не вызывает сомнений", – считает премьер.



В Европе в последнее время активизируется дискуссия по возможности использования китайских и российских вакцин.



Венгрия первой в ЕС утвердила российскую и китайскую прививки, не дожидаясь общего решения ЕС, чешский премьер сообщил, что рассматривает такую возможность.



Не упоминая конкретных стран И. Шимоните сказала, что сожалеет о том, что некоторые государства ЕС решили использовать вакцины, не утверждённые Европейским фармагентством (ЕФА).



Лидеры Германии и Франции заявили, что российская и китайская вакцины могут быть использованы, если их утвердит ЕФА.



Большинство стран Запада скептически относились к российской вакцине, но настроения отчасти изменила публикация в престижном британском медицинском издании The Lancet, в которой утверждается, что эффективность вакцины "Спутник" против COVID-19 составляет 91,6%.



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Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что правительство в данный момент обсуждает альтернативный метод тестирования на коронавирус, который мог бы применяться в крупных компаниях.



Об этом глава правительства заявила через день после того, как Кабмин выделил помощь для тестирования малому и среднему бизнесу.



"Как раз в эти недели мы обсуждаем и определенные иные методы тестирования, которые бы позволили применять в больших коллективах широкое тестирование накопительным методом, тогда, возможно, думая о крупных компаниях и больших коллективах мы могли бы предложить и другие решения, чтобы работников могли регулярно тестировать. Сейчас попытаемся испытать этот метод в школах", – сказала И. Шимоните в интервью радиостанции LRT.



Премьер утверждает, что работники крупных могли бы тестироваться накопительным методом.



"Накопительный метод применяется в некоторых других странах, это, когда пробы нескольких людей складываются вместе, и если вирус не выявляется, то все хорошо. Если выявляется, то эти люди, которые участвовали в накоплении проб, еще раз тестируются отдельно, чтобы выявить, кто конкретно болеет", – пояснила она. BNS Категории: политика, общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, премьер, вакцина, премьер-министр, Ингрида Шимоните, отказ, Спутник V География: Литва — статья прочитана 526 раз Комментарии