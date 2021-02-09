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В США задержали мать восьмерых детей, подозреваемую в штурме Капитолия

© REUTERS / Shannon Stapleton


Рэйчел Пауэлл, мать восьми детей, задержана в США по подозрению в причастности к беспорядкам у здания Капитолия, передает телеканал CBS и РИА Новости со ссылкой на федеральные власти.

Ранее сообщалось, что агенты ФБР провели обыск в доме Пауэлл, пытаясь найти улики против нее, а также информацию о ее местонахождении. Как сообщали соседи женщины, она вместе с младшими детьми исчезла около недели назад и, вероятно, скрывается в неизвестном месте.

Пауэлл была задержана в четверг вечером. В пятницу она должна была предстать перед судом. Ее подозревают в участии в штурме Капитолия. Предположительно, это она запечатлена на видео, где женщина с громкоговорителем в руках раздает участникам штурма указания, куда идти, и вместе с другими людьми пытается выбить тараном окно. Участница протестов на видео, судя по всему, знакома с планом здания, что может свидетельствовать о заранее спланированном нападении.
Шестого января сторонники тогда еще президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
РИА Новости
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: война, США, государство, протесты, войска, Трамп, аресты
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добавлена сегодня, 9 февраля, 17:00

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