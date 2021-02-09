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В Польше хотят открыть комнаты плача для беременных женщин
Министерство юстиции Польши предложило создать "комнаты плача" для беременных, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Notes from Poland.
Таким образом ведомство решило поддержать рожениц после вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов.
По мнению авторов инициативы, беременные женщины могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать. Кроме того, там планируют оказывать психологическую и социальную поддержку.
Аборты запрещены в Польше с 1933 года. Исключением были лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует риск тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, или когда беременность возникла в результате изнасилования.
Польский Конституционный суд недавно опубликовал свое решение, которое сократило количество причин, по которым допускается прерывание беременности, исключив из них тяжелые нарушения в развитии будущего ребенка. После этого в Варшаве и других регионах страны начались масштабные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.
РИА Новости
География: Польша
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