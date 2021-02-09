В Польше хотят открыть комнаты плача для беременных женщин 🔊 Воспроизвести



Министерство юстиции Польши предложило создать "комнаты плача" для беременных, сообщает



Таким образом ведомство решило поддержать рожениц после вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов.



По мнению авторов инициативы, беременные женщины могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать. Кроме того, там планируют оказывать психологическую и социальную поддержку.



Аборты запрещены в Польше с 1933 года. Исключением были лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует риск тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, или когда беременность возникла в результате изнасилования.



Польский Конституционный суд недавно опубликовал свое решение, которое сократило количество причин, по которым допускается прерывание беременности, исключив из них тяжелые нарушения в развитии будущего ребенка. После этого в Варшаве и других регионах страны начались масштабные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий. Министерство юстиции Польши предложило создать "комнаты плача" для беременных, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Notes from Poland.Таким образом ведомство решило поддержать рожениц после вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов.По мнению авторов инициативы, беременные женщины могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать. Кроме того, там планируют оказывать психологическую и социальную поддержку.Аборты запрещены в Польше с 1933 года. Исключением были лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует риск тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, или когда беременность возникла в результате изнасилования.Польский Конституционный суд недавно опубликовал свое решение, которое сократило количество причин, по которым допускается прерывание беременности, исключив из них тяжелые нарушения в развитии будущего ребенка. После этого в Варшаве и других регионах страны начались масштабные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий. РИА Новости Категории: общество, в Европе Ключевые слова: аборты, запрет, закон, протесты География: Польша — статья прочитана 188 раз Комментарии