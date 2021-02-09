В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам 🔊 Воспроизвести



Япония будет вести переговоры с Россией на основе базовой позиции о "решении территориальной проблемы", заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги, сообщает



"Вопрос "северных территорий" (так в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. — Прим. ред.) в японо-российских отношениях является самой большой и сложной проблемой. Необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией", — сказал Мотэги в видеообращении к ежегодному "общенациональному съезду за возвращение "северных территорий".



Глава японского МИД напомнил, что в феврале прошлого года прошла его четвертая по счету встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене, а в мае и октябре состоялись телефонные переговоры. Япония будет вести переговоры с Россией на основе базовой позиции о "решении территориальной проблемы", заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги, сообщает РИА Новости "Вопрос "северных территорий" (так в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. — Прим. ред.) в японо-российских отношениях является самой большой и сложной проблемой. Необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией", — сказал Мотэги в видеообращении к ежегодному "общенациональному съезду за возвращение "северных территорий".Глава японского МИД напомнил, что в феврале прошлого года прошла его четвертая по счету встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене, а в мае и октябре состоялись телефонные переговоры. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, в свою очередь, заявил, что сожалеет об отсутствии договора с Россией.



"В сентябре прошлого года, вскоре после того, как я стал премьер-министром, мы провели с президентом Путиным телефонный разговор и договорились о продолжении диалога в том числе и о заключении мирного договора", — напомнил глава правительства в видеообращении к участникам мероприятия.



Съезд проходит ежегодно в так называемый день северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В нем традиционно принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие члены правительства. Из-за коронавируса съезд проходит онлайн.



В этом году в повестку собрания впервые за несколько лет вернулся тезис, что "северные территории" были "захвачены", хотя и без упоминания страны, которая, по мнению японцев, это сделала. Два предыдущих года вместо этого тезиса использовалась формулировка, что после войны прошло более 70 лет, "а мирный договор так и не был заключен".



День северных территорий отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Токио отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, которые позднее вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и возвращения которых Япония требует от России.



Территориальный спор между Россией и Японией



Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".



Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. РИА Новости Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: Япония, МИД, Курилы, стратегия — статья прочитана 155 раз Комментарии