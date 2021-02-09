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Канада остановила процедуру депортации в Россию эсэсовца Оберлендера
В Канаде приостановили процедуру депортации бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, обвиняемого в России в убийствах мирных жителей в СССР во время Великой Отечественной войны.
«Отдано распоряжение о приостановке процедуры. Слушание отменено», – заявил представитель комиссии по иммиграции перед началом запланированного рассмотрения дела, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».
Он не уточнил причин такого решения.
В декабре российское посольство в Оттаве заявило, что влиятельные заступники Оберлендера пытаются затормозить лишение его канадского гражданства.
Канада всячески затягивает процесс депортации одного из последних нацистских преступников – бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера. Следственный комитет России по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942–1943 годах, когда выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды – Оберлендера. В архивных документах управления ФСБ по Краснодарскому краю подтверждается, что Оберлендер участвовал и в других казнях. Оберлендера лишили гражданства Канады.
vz.ru
Категории: чп и криминал, история, в мире, политика
Ключевые слова: фашизм, Канада, депортация, эсэсовец
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