Захарова: ЕС пока не определился с вопросом увязки вакцинации и выдачи виз 🔊 Воспроизвести



Так официальный представитель МИД РФ ответила на вопрос, можно ли говорить, что прививка западной вакциной не станет условием получения шенгенской визы для россиян, передает







Евросоюз все еще продолжает дискуссию по вопросу возможной увязки вакцинации и выдачи виз, никакого решения пока нет. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так официальный представитель МИД РФ ответила на вопрос, можно ли говорить, что прививка западной вакциной не станет условием получения шенгенской визы для россиян, передает ТАСС Евросоюз все еще продолжает дискуссию по вопросу возможной увязки вакцинации и выдачи виз, никакого решения пока нет. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Сам Евросоюз еще не определился вообще ни с чем: ни с тем, как они будут оформлять подобные документы, будут ли какие-то специальные привязки к визам, к паспортам, будет ли какой-то отдельный вид документа или он будет интегрирован в существующие. Эти дискуссии только ведутся. Еще только ведутся дискуссии о вакцинах, которые будут применяться на государственном уровне опять же в странах Евросоюза. Чего мы только не видим и не слышим на этом направлении", - подчеркнула она, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что прививка западной вакциной не станет условием получения шенгенской визы для россиян.



По мнению Захаровой, решение о вакцинации каждый должен принимать, в первую очередь исходя из интересов собственного здоровья: "Потому что, если ориентироваться на некие нововведения в зоне Шенгена, можно потерять самое главное".



"Я не врач, я не медик, но я и не лезу в эти тонкости и детали. Я рассуждаю просто как человек, который видел огромное количество историй людей за прошедший год, у которых были и возможности, и связи, и финансовых не было проблем, которые прошли через ад ковида, выйдя совершенно другими людьми. И приоритеты у них теперь выстраиваются совершенно по-иному. Надо действовать, исходя из интересов своего здоровья, здоровья своих близких", - заключила официальный представитель МИД. ТАСС Категории: в Европе, политика, общество Ключевые слова: путешествия, ЕС, вакцинация, ВОЗ География: Россия — статья прочитана 138 раз Комментарии