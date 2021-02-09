Interia Польша :МИД Польши о выдворении дипломатов из России 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Гальперин



Польский МИД выражает обеспокоенность и надеется, что Россия пересмотрит свое решение о высылке дипломатов, обещая в противном случае предпринять адекватные шаги. Читатели подчеркивают, что решение России не вызывает удивления, поскольку она, в отличие от Польши, не позволяет иностранным дипломатам у себя хозяйничать.



Польское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность в связи с сообщением о признании сотрудницы Генерального консульства Республики Польши в Санкт-Петербурге персоной нон грата. «Причиной такого шага МИД РФ называет то, что представительница консульства якобы принимала участие в антикоррупционных митингах и акциях в поддержку Навального», — говорится в заявлении. Польское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность в связи с сообщением о признании сотрудницы Генерального консульства Республики Польши в Санкт-Петербурге персоной нон грата. «Причиной такого шага МИД РФ называет то, что представительница консульства якобы принимала участие в антикоррупционных митингах и акциях в поддержку Навального», — говорится в заявлении.



В официальном заявлении, которое в пятницу обнародовал российский МИД, говорится, что сотрудники консульств Польши и Швеции в Петербурге, а также посольства Германии в Москве принимали участие в незаконных протестных акциях 23 января 2021 года.



«Решение о признании польского дипломата персоной нон грата было принято во время совместной пресс-конференции верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам Жозепа Борреля с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — сообщает в Твиттере постоянное представительство Польши при ЕС.



В российский МИД вызвали сотрудников дипломатических представительств Польши, Швеции и Германии, которым российская сторона «заявила протест в связи с участием в незаконных акциях». «Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.



Оно ссылается на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, заявляя, что дипломаты были признаны персонами нон грата в соответствии с этим документом. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию России.



В пятницу глава европейской дипломатии находился в Москве и вел переговоры с Сергеем Лавровым, это был первый визит на таком высоком уровне за последние три года. Брюссельский портал «ЭЮ Обсервер» написал, что информация о выдворении дипломатов появилась в ходе их совместной пресс-конференции.



Комментарии читателей:



RUS SOMOFF



В Петербурге музеев и театров в три раза больше, чем во всей Польше, нужно было ходить туда, а не на демонстрации.



Drażnili iiii



Неожиданное решение, да? Еще повезло, что всех не выслали.



jadzia1



И не перекрыли вентиль с газом.



Pawel, patriota



Я жду «адекватных шагов» польской дипломатии в отношении россиян. Речь идет о выдворении из Польши кого-то из российских дипломатов? Польская сторона решится на это или будет только «выражать обеспокоенность»?



Dziadek



Путин делает, что ему вздумается, а представитель Евросоюза на это смотрит и не реагирует. Такой у нас ЕС?



~mir



Дипломатия — это искусство, но, как мы видим, не все владеют его секретами. Почему, интересно, в протестах не принимали участие американский или японский дипломат?



Jorguś



Наблюдая за действиями Польши на международной арене, можно сделать вывод, что мы относимся к нашим восточным соседям враждебно. Меня удивляет, что в таких обстоятельствах Россия вообще не разорвала с нами дипломатические контакты.



Ja+±



То, что наши дипломаты дают иностранным дипломатам у нас хозяйничать, не означает, что мы можем делать то же самое у них. Некоторые страны такого не позволяют.



Jazon



Главе польского МИД следовало бы заниматься не растратчиком Навальным, а вопросом закупки вакцины «Спутник», как это делает Венгрия и другие страны Евросоюза.



Jakoo



Ну вот, дракон махнул хвостом, то есть медведь топнул ногой. А какой бы была реакция польского правительства, если бы сотрудник российского посольства принимал участие в маршах женщин в Польше?



Редакционная статья Interia, Польша, перевод Министерство сообщило, что, реагируя на события в Москве, вызвало для беседы посла России. Ему передали информацию о том, чтобы польская дипломат «выполняла исключительно служебные обязанности, проистекающие из дипломатического статуса и соответствующие Венской конвенции». Польша ожидает, что Россия «отменит ошибочное решение». Если этого не произойдет, польские дипломатические службы оставляют за собой право предпринять «адекватные шаги».В официальном заявлении, которое в пятницу обнародовал российский МИД, говорится, что сотрудники консульств Польши и Швеции в Петербурге, а также посольства Германии в Москве принимали участие в незаконных протестных акциях 23 января 2021 года.«Решение о признании польского дипломата персоной нон грата было принято во время совместной пресс-конференции верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам Жозепа Борреля с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — сообщает в Твиттере постоянное представительство Польши при ЕС.В российский МИД вызвали сотрудников дипломатических представительств Польши, Швеции и Германии, которым российская сторона «заявила протест в связи с участием в незаконных акциях». «Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Оно ссылается на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, заявляя, что дипломаты были признаны персонами нон грата в соответствии с этим документом. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию России.В пятницу глава европейской дипломатии находился в Москве и вел переговоры с Сергеем Лавровым, это был первый визит на таком высоком уровне за последние три года. Брюссельский портал «ЭЮ Обсервер» написал, что информация о выдворении дипломатов появилась в ходе их совместной пресс-конференции.RUS SOMOFFВ Петербурге музеев и театров в три раза больше, чем во всей Польше, нужно было ходить туда, а не на демонстрации.Drażnili iiiiНеожиданное решение, да? Еще повезло, что всех не выслали.jadzia1И не перекрыли вентиль с газом.Pawel, patriotaЯ жду «адекватных шагов» польской дипломатии в отношении россиян. Речь идет о выдворении из Польши кого-то из российских дипломатов? Польская сторона решится на это или будет только «выражать обеспокоенность»?DziadekПутин делает, что ему вздумается, а представитель Евросоюза на это смотрит и не реагирует. Такой у нас ЕС?~mirДипломатия — это искусство, но, как мы видим, не все владеют его секретами. Почему, интересно, в протестах не принимали участие американский или японский дипломат?JorguśНаблюдая за действиями Польши на международной арене, можно сделать вывод, что мы относимся к нашим восточным соседям враждебно. Меня удивляет, что в таких обстоятельствах Россия вообще не разорвала с нами дипломатические контакты.Ja+±То, что наши дипломаты дают иностранным дипломатам у нас хозяйничать, не означает, что мы можем делать то же самое у них. Некоторые страны такого не позволяют.JazonГлаве польского МИД следовало бы заниматься не растратчиком Навальным, а вопросом закупки вакцины «Спутник», как это делает Венгрия и другие страны Евросоюза.JakooНу вот, дракон махнул хвостом, то есть медведь топнул ногой. А какой бы была реакция польского правительства, если бы сотрудник российского посольства принимал участие в маршах женщин в Польше?Редакционная статья Interia, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, ЕС, отношения, дипломаты, высылка География: Польша — статья прочитана 175 раз Комментарии