Г. Ландсбергис заявляет, что в Польше договорился о стратегической повестке 🔊 Воспроизвести фото: urm.lt



После встречи с польскими коллегами министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что договорился о стратегической повестке.



Во время первого визита в Польшу в понедельник Г. Ландсбергис встретился с маршалком-спикером парламента Польши Эльжбетой Витек и министром иностранных дел Збигневом Рау.



Во время встречи отмечалось, что важные годовщины - 230-летие Конституции 3 мая и 30-летие восстановления двусторонних дипломатических отношений - побуждают к амбициозной стратегической повестке по важным для обеих стран вопросам, сообщило Министерство иностранных дел.



Согласно пресс-релизу, министр поблагодарил З. Рау за вклад Польши в укрепление безопасности в регионе и отметил, что сотрудничество по вопросам обороны и безопасности остается приоритетным. Особое внимание было уделено демократическим процессам, проходящим у соседей, усилиям Евросоюза и трансатлантических партнеров по оказанию эффективной помощи. После встречи с польскими коллегами министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что договорился о стратегической повестке.Во время первого визита в Польшу в понедельник Г. Ландсбергис встретился с маршалком-спикером парламента Польши Эльжбетой Витек и министром иностранных дел Збигневом Рау.Во время встречи отмечалось, что важные годовщины - 230-летие Конституции 3 мая и 30-летие восстановления двусторонних дипломатических отношений - побуждают к амбициозной стратегической повестке по важным для обеих стран вопросам, сообщило Министерство иностранных дел.Согласно пресс-релизу, министр поблагодарил З. Рау за вклад Польши в укрепление безопасности в регионе и отметил, что сотрудничество по вопросам обороны и безопасности остается приоритетным. Особое внимание было уделено демократическим процессам, проходящим у соседей, усилиям Евросоюза и трансатлантических партнеров по оказанию эффективной помощи. фото: urm.lt



На встрече шла речь и о Восточном партнерстве и перспективе Люблинского треугольника, инициативе трех морей, отношениях с Китаем. Была достигнута договоренность о более активном сотрудничестве по вопросу Белорусской АЭС для преграждения попадания электроэнергии с небезопасной электростанции на рынок ЕС.



В 2021 году Литва и Польша будут отмечать 230-ю годовщину Конституции Республики двух народов от 3 мая и Взаимной гарантии обоих народов, 30-летие признания восстановленной независимости Литовской Республики и восстановление двусторонних дипломатических отношений. На встрече шла речь и о Восточном партнерстве и перспективе Люблинского треугольника, инициативе трех морей, отношениях с Китаем. Была достигнута договоренность о более активном сотрудничестве по вопросу Белорусской АЭС для преграждения попадания электроэнергии с небезопасной электростанции на рынок ЕС.В 2021 году Литва и Польша будут отмечать 230-ю годовщину Конституции Республики двух народов от 3 мая и Взаимной гарантии обоих народов, 30-летие признания восстановленной независимости Литовской Республики и восстановление двусторонних дипломатических отношений. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: польша, визит, МИД, отношения География: Литва — статья прочитана 187 раз Комментарии