Из-за плохих погодных условий в Литву пока не доставлена партия вакцины BioNTech и Pfizer 🔊 Воспроизвести



Из-за плохих погодных условий в Литву из Германии пока не доставлена на самолете восьмая партия вакцины BioNTech и Pfizer.



"В настоящее время перевозчик ищет другие возможности и ждет хорошей погоды, чтобы вакцина могла быть доставлена воздушным путем еще сегодня поздним вечером, однако вероятно, что погодные условия не изменятся, и вакцина будет доставлена завтра (во вторник - BNS)", - информировала BNS в понедельник пресс-секретарь министра здравоохранения Арунаса Дулькиса Айсте Шукста.



Она отметила, что вакцина в Литву должна была прибыть в понедельник утром.



"Литва не единственная страна Европы, в которую сегодня не была доставлена вакцина", - добавила пресс-секретарь.



Как заявила А. Шукста, из-за опоздания вакцины процесс вакцинирования не пострадает.



По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины от коронавируса привито всего 78 тыс. 622 человека, обеими дозами - 45 тыс. 499 человек.



Кроме BioNTech и Pfizer в Литве также идет вакцинация вакцинами от фармакомпаний Moderna и AstraZeneca. Из-за плохих погодных условий в Литву из Германии пока не доставлена на самолете восьмая партия вакцины BioNTech и Pfizer."В настоящее время перевозчик ищет другие возможности и ждет хорошей погоды, чтобы вакцина могла быть доставлена воздушным путем еще сегодня поздним вечером, однако вероятно, что погодные условия не изменятся, и вакцина будет доставлена завтра (во вторник - BNS)", - информировала BNS в понедельник пресс-секретарь министра здравоохранения Арунаса Дулькиса Айсте Шукста.Она отметила, что вакцина в Литву должна была прибыть в понедельник утром."Литва не единственная страна Европы, в которую сегодня не была доставлена вакцина", - добавила пресс-секретарь.Как заявила А. Шукста, из-за опоздания вакцины процесс вакцинирования не пострадает.По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины от коронавируса привито всего 78 тыс. 622 человека, обеими дозами - 45 тыс. 499 человек.Кроме BioNTech и Pfizer в Литве также идет вакцинация вакцинами от фармакомпаний Moderna и AstraZeneca. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус География: Литва — статья прочитана 283 раза Комментарии