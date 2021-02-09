Загрузка... Елизавету II уличили в сокрытии богатства с помощью законов 🔊 Воспроизвести



Королева Великобритании Елизавета II лоббировала изменение законопроекта о финансовой прозрачности для сокрытия своих личных богатств. В этом монарха уличила газета The Guardian, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы Национального архива, сообщает



По информации издания, в 1970-х годах личный адвокат королевы якобы оказывал давление на министров с тем, чтобы изменить законопроект таким образом, чтобы не придавать огласке сведения о принадлежащем ей пакете акций. В конечном итоге в закон было включено положение, согласно которому для компаний, акции которых принадлежат главам государства, делается исключение. Издание отмечает, что в результате договоренности была сформирована подставная компания, которая использовалась для сокрытия пакета акций и инвестиций королевы по меньшей мере до 2011 года. Королева Великобритании Елизавета II лоббировала изменение законопроекта о финансовой прозрачности для сокрытия своих личных богатств. В этом монарха уличила газета The Guardian, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы Национального архива, сообщает ЛЕНТА По информации издания, в 1970-х годах личный адвокат королевы якобы оказывал давление на министров с тем, чтобы изменить законопроект таким образом, чтобы не придавать огласке сведения о принадлежащем ей пакете акций. В конечном итоге в закон было включено положение, согласно которому для компаний, акции которых принадлежат главам государства, делается исключение. Издание отмечает, что в результате договоренности была сформирована подставная компания, которая использовалась для сокрытия пакета акций и инвестиций королевы по меньшей мере до 2011 года. Переговоры с правительством велись в рамках процедуры «королевского согласия»: в соответствии с ней, парламент должен получить согласие монарха на рассмотрение законопроекта в случае, если он может затронуть привилегии и частные интересы королевской семьи.



В Букингемском дворце опровергли сообщения СМИ о попытках королевы заблокировать принятие законопроекта. «Королевское согласие — это парламентская процедура, в которой роль суверена чисто формальная. Монарх дает его всегда, если об этом просит кабинет. Утверждение, будто суверен заблокировал принятие закона, попросту не соответствует действительности», — говорится в заявлении, процитированном «Би-би-си». Загрузка... lenta.ru Категории: экономика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: налоги, законы, имущество, лоббирование, Елизавета Вторая — статья прочитана 324 раза Комментарии