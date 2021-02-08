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Польша, Швеция и Германия высылают трёх российских дипломатов
Министерства иностранных дел Польши, Швеции и Германии объявили о высылке трёх российских дипломатов, передает RT.
«Министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата. Таким шагом правительство Германии реагирует на решение Российской Федерации от пятницы, 5 февраля 2021 года», — говорится в сообщении МИД ФРГ.
Внешнеполитическое ведомство Польши сообщило, что «в ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата» объявляет персоной нон грата сотрудника генконсульства в Познани.
В свою очередь, шведский МИД объявил об аналогичном решении в отношении сотрудника посольства.
5 февраля МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала этот шаг вынужденным. В Кремле заявили, что он стал следствием действий загранпредставительств на фоне несогласованных мероприятий.
russian.rt.com
Категории: в Европе, чп и криминал, политика
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