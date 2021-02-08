План правительства Литвы: парикмахерские и некоторые магазины могут открыться в понедельник /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Члены правительства Литвы предварительно договорились, что некоторые магазины непродовольственных товаров и парикмахерские могли бы открыться со следующего понедельника, однако окончательное решение планируется принять в эту среду



Представившая план постепенного снятия карантинных ограничений министр экономики Аушрине Армонайте сообщила, что предлагается разрешить возобновить работу салонам красоты, при условии обеспечения одновременного оказания услуг только одному клиенту и 20 квадратных метров площади на одного клиента.



Если решение будет одобрено, то смогут возобновить работу магазины непродовольственных товаров, у которых есть вход с улицы. В них на одного клиента должно приходиться 20 квадратных метров. Члены правительства Литвы предварительно договорились, что некоторые магазины непродовольственных товаров и парикмахерские могли бы открыться со следующего понедельника, однако окончательное решение планируется принять в эту средуПредставившая план постепенного снятия карантинных ограничений министр экономики Аушрине Армонайте сообщила, что предлагается разрешить возобновить работу салонам красоты, при условии обеспечения одновременного оказания услуг только одному клиенту и 20 квадратных метров площади на одного клиента.Если решение будет одобрено, то смогут возобновить работу магазины непродовольственных товаров, у которых есть вход с улицы. В них на одного клиента должно приходиться 20 квадратных метров. По предложению премьера Ингриды Шимоните кабмин одобрил план "по существу", однако постановление правительства планируется принять в среду. По утверждению премьер-министра, до следующей среды также будет подготовлено предложение о торговле на открытом воздухе.



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Правительство договорилось выделить 30 млн евро на тестирование работников предприятий



ВИЛЬНЮС, 8 февраля, BNS - Правительство договорилось выделить 30 млн евро на тестирование работников предприятий на коронавирус. Как сообщила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, планируется, что помощью смогут воспользоваться мелкие и средние предприятия, чья деятельность была ограничена из-за карантина.



"Наша цель, чтобы возвращение предприятий к работе проходило гладко и люди, которые вернутся на работу, были бы в безопасности, а работодатели могли бы не прекращать работу и безопасно ее расширять", - заявила министр на совещании правительства.



Она отметила, что будет выделено по 12 евро на один экспресс-тест на антиген или серологический экспресс-тест на антитела.



Министерство утверждает, что на эти средства можно будет протестировать около 100 тыс. работников, а один человек в течение трех месяцев может быть протестирован 12 раз.



А. Армонайте также добавила, что это решение не нужно согласовывать с Еврокомиссией.



То, что предприятиям должно быть компенсированы расходы на тестирование работников, на прошлой неделе сообщила И. Шимоните. Она заявила, что это финансово поддержит и мотивирует работодателей, особенно мелких и средних предпринимателей, тестировать работников, чтобы возобновление работы предприятий прошло как можно более безопасно. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 1264 раза Комментарии