Советник президента Г. Науседы о вакцине Спутник V“: это не вопрос текущих дней 🔊 Воспроизвести



Советник президента Литвы Симонас Крепшта заявил, что возможное использование российской вакцины "Спутник V" - это "не вопрос текущего дня", так как в первую очередь ее должно утвердить Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС).



"Мы доверяем Европейскому агентству лекарственных средств, решениям этого ведомства. И не стоит забегать вперед, подождем решения ЕАЛС, а тогда, без сомнения, каждое государство принимает индивидуальное решение с учетом всех аспектов, приобретать вакцину отдельного производителя или нет", - заявил в понедельник на пресс-конференции руководитель Группы по экономической и социальной политике администрации президента.



"Это на самом деле не вопрос, который нужно решать в эти дни, вопрос об этой вакцине", - добавил он. Советник президента Литвы Симонас Крепшта заявил, что возможное использование российской вакцины "Спутник V" - это "не вопрос текущего дня", так как в первую очередь ее должно утвердить Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС)."Мы доверяем Европейскому агентству лекарственных средств, решениям этого ведомства. И не стоит забегать вперед, подождем решения ЕАЛС, а тогда, без сомнения, каждое государство принимает индивидуальное решение с учетом всех аспектов, приобретать вакцину отдельного производителя или нет", - заявил в понедельник на пресс-конференции руководитель Группы по экономической и социальной политике администрации президента."Это на самом деле не вопрос, который нужно решать в эти дни, вопрос об этой вакцине", - добавил он. По мнению С. Крепшты, сейчас самое важно, чтобы росли объемы поставок вакцин, которые уже утверждены в Европе.



"В настоящее время прилагаются все усилия, чтобы у теперешних поставщиков - Pfizer, Moderna - росли объемы поставок. И они в феврале будут расти достаточно последовательно. В феврале будет поставлено почти 60 тыс. дополнительных доз вакцины компании AstraZeneca. И темпы вакцинации ускорятся", - сообщил советник президента.



"Конечно, мы наблюдаем и за четвертым производителем вакцины Johnson and Johnson, который будет авторизован в Европе и обеспечит дополнительные поставки вакцин. Вот этому уделяем сейчас наибольшее внимание", - сказал он.



В Европе все чаще обсуждается вопрос использования китайских и российских вакцин. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Кремль использует вакцину "Спутник V“ как "гибридное оружие - разделяй и властвуй".



Посольство России в Литве такие утверждения премьера называет дезинформацией.



"Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели SputnikV, признанные на международном уровне, говорят сами за себя. Главное – в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?" - написано в Твиттере посольства.



Венгрия первой из стран Евросоюза утвердила российскую и китайскую вакцины еще до принятия общего решения. А премьер Чехии заявил, что такая возможность обсуждается.



Лидеры Германии и Франции заявляют, что российская и китайская вакцины могут использоваться, если будут утверждены Европейским агентством лекарственных средств (ЕАЛС). Китай в выходные утвердил свою вторую вакцину от коронавируса. BNS Категории: политика, здоровье Ключевые слова: Россия, президент, вакцина, покупка, минздрав, коронавирус География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии