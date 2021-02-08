Из-за увеличения числа заражений на предприятиях полиция обещает неожиданные проверки 🔊 Воспроизвести



В связи с увеличением числа заражений коронавирусом на предприятиях полиция на этой неделе намерена уделить им больше внимания и обещает "неожиданные проверки".



"Обратим больше внимания на предприятия (...) При получении своевременной информации о конкретных предприятиях одни или вместе с другими ведомствами будем приводить неожиданные проверки таких предприятий", - в понедельник заявил журналистам генеральный комиссар Ренатас Пожела.



По данным Национального центра общественного здоровья, за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом установлены на ткацкой фабрике в Биржай, на металлоперерабатывающем предприятии в Кретинге.



В выходные появились сообщения о новых вспышках на строительном предприятии в Клайпеде, рыбоперерабатывающем предприятии в Таурагском районе, а также на швейном предприятии в Алитусе.



Зафиксированы случаи заражений и на судоремонтном предприятии в Клайпеде, на строительных предприятиях в Гаргждай и Мариямполе, на мебельной фабрике в Каунасе и Висагинасе, на авторемонтном предприятии в Паневежисе, на швейном предприятии в Радвилишском районе, на электромонтажном предприятии в Вильнюсе.



С начала пандемии в Литве коронавирусом заразились 187 тыс. 39 человек, 138 тыс. 207 человек выздоровело, 43 тыс. 506 человек - болеют.



Число смертей от коронавируса в стране - 2955. В связи с увеличением числа заражений коронавирусом на предприятиях полиция на этой неделе намерена уделить им больше внимания и обещает "неожиданные проверки"."Обратим больше внимания на предприятия (...) При получении своевременной информации о конкретных предприятиях одни или вместе с другими ведомствами будем приводить неожиданные проверки таких предприятий", - в понедельник заявил журналистам генеральный комиссар Ренатас Пожела.По данным Национального центра общественного здоровья, за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом установлены на ткацкой фабрике в Биржай, на металлоперерабатывающем предприятии в Кретинге.В выходные появились сообщения о новых вспышках на строительном предприятии в Клайпеде, рыбоперерабатывающем предприятии в Таурагском районе, а также на швейном предприятии в Алитусе.Зафиксированы случаи заражений и на судоремонтном предприятии в Клайпеде, на строительных предприятиях в Гаргждай и Мариямполе, на мебельной фабрике в Каунасе и Висагинасе, на авторемонтном предприятии в Паневежисе, на швейном предприятии в Радвилишском районе, на электромонтажном предприятии в Вильнюсе.С начала пандемии в Литве коронавирусом заразились 187 тыс. 39 человек, 138 тыс. 207 человек выздоровело, 43 тыс. 506 человек - болеют.Число смертей от коронавируса в стране - 2955. BNS Категории: экономика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии