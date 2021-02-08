Кабмин Литвы обсудит план карантинных послаблений 🔊 Воспроизвести



В понедельник правительство Литвы планирует рассмотреть план смягчения карантинных правил, поскольку в стране сокращается статистика заболеваемости коронавирусом.



Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что сначала министры утвердят принципиальную схему смягчения карантина, и по ней уже будут приниматься конкретные решения.



В начале прошлой недели правительство разрешило возобновить работу центрам лыжного спорта. Предполагалось, что на той же неделе также будут приняты решения об открытии салонов красоты и магазинов промтоваров, однако рассмотрение этих вопросов было отложено на следующую неделю.



Второй карантин в Литве действует с начала ноября. Еще прежним правительством Саулюса Сквернялиса были закрыты кафе, бары и рестораны, спортклубы, кинотеатры, запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, ограничены уроки в школах. В понедельник правительство Литвы планирует рассмотреть план смягчения карантинных правил, поскольку в стране сокращается статистика заболеваемости коронавирусом.Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что сначала министры утвердят принципиальную схему смягчения карантина, и по ней уже будут приниматься конкретные решения.В начале прошлой недели правительство разрешило возобновить работу центрам лыжного спорта. Предполагалось, что на той же неделе также будут приняты решения об открытии салонов красоты и магазинов промтоваров, однако рассмотрение этих вопросов было отложено на следующую неделю.Второй карантин в Литве действует с начала ноября. Еще прежним правительством Саулюса Сквернялиса были закрыты кафе, бары и рестораны, спортклубы, кинотеатры, запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, ограничены уроки в школах. Правительство И. Шимоните в декабре сделало карантин еще более строгим, указало закрыть большинство магазинов промтоваров, мест спорта и отдыха, ограничило передвижение людей между самоуправлениями, запретило собрания, было продлено удаленное обучение школьников, разрешено общаться только с одним домашним хозяйством.



В последнее время в правящей коалиции началось обсуждение того, что в разных самоуправлениях могут действовать разные карантинные правила.



Между тем, министр экономики Аушрине Армонайте, в свою очередь, представила правительству предложения дополнительных субсидий для бизнеса, пострадавшего от карантина. Она также предлагает предусмотреть компенсацию для тестирования в компаниях. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии