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Кабмин Литвы обсудит план карантинных послаблений



В понедельник правительство Литвы планирует рассмотреть план смягчения карантинных правил, поскольку в стране сокращается статистика заболеваемости коронавирусом.

Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что сначала министры утвердят принципиальную схему смягчения карантина, и по ней уже будут приниматься конкретные решения.

В начале прошлой недели правительство разрешило возобновить работу центрам лыжного спорта. Предполагалось, что на той же неделе также будут приняты решения об открытии салонов красоты и магазинов промтоваров, однако рассмотрение этих вопросов было отложено на следующую неделю.

Второй карантин в Литве действует с начала ноября. Еще прежним правительством Саулюса Сквернялиса были закрыты кафе, бары и рестораны, спортклубы, кинотеатры, запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, ограничены уроки в школах.
Правительство И. Шимоните в декабре сделало карантин еще более строгим, указало закрыть большинство магазинов промтоваров, мест спорта и отдыха, ограничило передвижение людей между самоуправлениями, запретило собрания, было продлено удаленное обучение школьников, разрешено общаться только с одним домашним хозяйством.

В последнее время в правящей коалиции началось обсуждение того, что в разных самоуправлениях могут действовать разные карантинные правила.

Между тем, министр экономики Аушрине Армонайте, в свою очередь, представила правительству предложения дополнительных субсидий для бизнеса, пострадавшего от карантина. Она также предлагает предусмотреть компенсацию для тестирования в компаниях.
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 8 февраля, 13:30

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