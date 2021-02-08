Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В начале февраля официальный показатель безработицы в Литве достиг нового рекорда – 16,4%.



По данным Службы занятости, на 1 февраля работу в стране искали 282 тыс. человек. Зарегистрированный показатель безработицы в январе вырос на 0,4 пункта – наибольшее влияние на него оказало обычное зимнее замедление на рынке труда.



Директор Службы занятости Инга Балнаносене утверждает, что наибольшее влияние на рынок труда в данный момент оказывает сезонный фактор, когда сокращаются объемы деятельности и меньше предложений о работе, поэтому поиск работы длится дольше и трудоустроиться сложнее.



"Это обуславливает повышение зарегистрированной безработицы, однако это происходит медленнее, чем это было весной. И сельское хозяйство, и строительство обычно начинают интенсивный поиск работников в марте", – отметила в сообщении И. Балнаносене. В начале февраля официальный показатель безработицы в Литве достиг нового рекорда – 16,4%.По данным Службы занятости, на 1 февраля работу в стране искали 282 тыс. человек. Зарегистрированный показатель безработицы в январе вырос на 0,4 пункта – наибольшее влияние на него оказало обычное зимнее замедление на рынке труда.Директор Службы занятости Инга Балнаносене утверждает, что наибольшее влияние на рынок труда в данный момент оказывает сезонный фактор, когда сокращаются объемы деятельности и меньше предложений о работе, поэтому поиск работы длится дольше и трудоустроиться сложнее."Это обуславливает повышение зарегистрированной безработицы, однако это происходит медленнее, чем это было весной. И сельское хозяйство, и строительство обычно начинают интенсивный поиск работников в марте", – отметила в сообщении И. Балнаносене. В службе несколько месяцев отмечается сокращение числа регистрируемых клиентов. В январе в нее обратились 20,6 тыс. лиц, ищущих работу – это на 6,5% меньше, чем в декабре, и почти на треть (31,8%) меньше, чем в январе 2020 года.



Работодатели за месяц зарегистрировали 20,7 тыс. свободных рабочих мест. Спрос на рабочую силу сократился на 7,8%, по сравнению с декабрем.



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В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 13% и была максимальной с января 2019 года, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid.



С 1 по 8 февраля средняя цена на электроэнергию в торговой зоне Литвы на бирже Nord Pool достигала 62,8 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии рост цены составил 12%, а средний ее показатель достигал 62,3 евро за мегаватт-час.



Оператор утверждает, что высокое потребление и более низкое предложение подняли цену в Литве на рекордно высокий уровень.



"С возвращением морозов потребление электроэнергии в Литве на минувшей неделе оставалось на высоком уровне, и было лишь на 3% ниже, чем рекорд, фиксированный в начале года. Невзирая на большой спрос, местное производство сократилось на одну пятую, и недостающую энергию заменил импорт через перемычки с Латвией и Швецией", – сообщил директор Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс.



Потребление электроэнергии в Литве на минувшей неделе выросло на 4% до 270 гигаватт-часов. Производство электроэнергии сократилось на 22% до 82 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечивали 31% потребления электроэнергии в стране.



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По предварительным данным, в прошлом году выручка Клайпедского морского порта выросла на 3,3% до 66,2 млн евро и была крупнейшей за всю историю порта, сообщила дирекция.



Основную часть доходов составили сборы с владельцев судов за пользование портом. В прошлом году они составили 58 млн евро – на 3,1% больше, чем в позапрошлом году. В 2020 году на 5,3% до 7,94 млн евро выросли доходы от аренды земли.



"Есть корреляция инвестиций порта (в прошлом году было инвестировано 51,4 млн евро) как с объемами грузов, так и с доходами: более развитая портовая инфраструктура обуславливает увеличение грузов, а больше грузов означает и более крупные суда, с которых берется больше сборов. Вся эта цепочка генерирует большую выгоду для экономики страны", – заявил в пресс-релизе глава порта Альгис Латакас.



В 2020 году дирекция заработала 35,67 млн евро прибыли до уплаты налогов – на 5,5% больше, чем в 2019 году, когда она составляла 33,81 млн евро.



По его словам, невзирая на то, что в прошлом году количество судов в Клайпедском порту сократилось почти на 5%, доходы от сборов выросли.



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Один из крупнейших иностранных инвесторов в Литве, немецкий производитель электронных автокомпонентов Continental инвестирует в завод в Каунасской зоне свободной торговли (ЗСТ) еще более 90 млн евро.



После реализации второго этапа инвестиции Continental в Каунасе составят 185 млн евро.



Планируется, что компания до 2025 года в Каунасском районе создаст еще 500 рабочих мест - их общее число достигнет 1,5 тысяч, сообщило агентство по иностранным инвестициям Литвы "Инвестируй в Литве" (Investuok Lietuvoje).



Агентство сообщило, что в Каунасе будет продолжаться производство автомобильной электроники для функций безопасности, комфорта и автономного вождения.



Площадь завода Continental вырастет до 15 тыс. кв. метров - только производственная зона увеличиться на 10 тыс. кв. метров, а офисные и складские помещения - соответственно на 3 тыс. и 2,5 тыс. кв. метров. Строительство должно начаться в первом квартале этого года.



Компания Continental начала работу в Каунасском районе в конце 2019 года. Строительство завода осуществляло одно из крупнейших в Литве строительных предприятий Conresta.



Завод компании Continental был самой крупной инвестицией за 20 лет в производственный сектор Литвы. В начале строительства завода и в церемонии открытия принимали участие президенты Даля Грибаускайте и Гитанас Науседа. Загрузка... инф."Обзор" BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии