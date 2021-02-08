Карантин будут ослаблять внутри Литвы и усиливать на границе 🔊 Воспроизвести



Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям (ПКЭС) предлагает смягчать карантинные требования с учетом показателей заболеваемости, сообщило Министерство внутренних дел Литвы.



Правительству также предлагается принять решения по двухуровневому карантину, национальному и на уровне самоуправлений, когда в отдельном самоуправлении добиваются лучших результатов и возможен облеченный режим.



Глава МВД Агне Билотайте отметила, что комиссия предлагает правительству определиться "по возможностям смягчении ограничительных условий для торговли и услуг".



"Послабления предлагаются во всех сферах – в домашних хозяйствах, в здравоохранении, образовании и неформальном обучении, в ресторанном бизнесе, торговле, оказании услуг. Также важно отметить, что, предусматривая возобновление деятельности, планируется ввести и тестирование работников освобожденной от запретов сферы", – заявила на пресс-конференции глава после заседания ПКЭС ее руководитель А. Билотайте. Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям (ПКЭС) предлагает смягчать карантинные требования с учетом показателей заболеваемости, сообщило Министерство внутренних дел Литвы.Правительству также предлагается принять решения по двухуровневому карантину, национальному и на уровне самоуправлений, когда в отдельном самоуправлении добиваются лучших результатов и возможен облеченный режим.Глава МВД Агне Билотайте отметила, что комиссия предлагает правительству определиться "по возможностям смягчении ограничительных условий для торговли и услуг"."Послабления предлагаются во всех сферах – в домашних хозяйствах, в здравоохранении, образовании и неформальном обучении, в ресторанном бизнесе, торговле, оказании услуг. Также важно отметить, что, предусматривая возобновление деятельности, планируется ввести и тестирование работников освобожденной от запретов сферы", – заявила на пресс-конференции глава после заседания ПКЭС ее руководитель А. Билотайте. Она отметила, что карантин будет смягчаться с учетом показателей заболеваемости и соотношения положительных результатов тестов и со всеми выполненными. Ситуация будет оцениваться заново еженедельно.



"Мы договорились о плане изменения карантина и утвердили показатели заболеваемости, которыми будем руководствоваться при принятии определенных решений. Еженедельно мы внимательно будем анализировать динамику пандемии в стране, и если будем видеть, что показатели заболеваемости хорошие, будем принимать определенные решения об отмене ограничений", – цитируются в пресс-релизе МВД слова министра.



В нем также говорится, что целью этого плана является предусмотреть возможности смягчения режима в отдельных сферах (например, в домашнем хозяйстве, в здравоохранении, в организации услуг оздоровления, в образовании, неформальном обучении и просвещении, в деятельности предприятий общепита, торговли, предоставлении услуг, передвижения людей внутри страны, собраний, культурной деятельности, спортивных и развлекательных мероприятий, деятельности учреждений социальных услуг, деятельности учреждений лишения свободы, центров регистрации беженцев, погранконтроля и регулирования прибытия иностранцев) по показателю заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей в течение 14 дней и доли позитивных ответов тестов от общего количества проведенных анализов.



Одновременно будет введено тестирование работников освобождаемой сферы, а также дополнительное обеспечение ограничения потоков людей и соблюдения гигиенических условий.



Комиссия также предлагает правительству двухуровневый карантин. При достижении хороших показателей в отдельных самоуправлениях можно было бы вводить индивидуальные планы облегчения карантина, однако самоуправления должны будут контролировать ситуацию: тестировать, выявлять очаги, применять прочие меры контроля.



А. Билотайте отмечает, что одновременно со смягчением условий в некоторых самоуправлениях следует избегать центров притяжения, поэтому облеченный режим будет связан с изменениями в сфере образования и здравоохранения.



Министерство здравоохранения также предлагает применять контактное обучение в самоуправлении, если в нем показатели заболеваемости ниже, чем в целом по стране. Это исключение не будет применяться к абитуриентам, чтобы у них были одинаковые условия для сдачи экзаменов, контактное обучение учеников последних классов может применяться только в национальном масштабе. Каждое послабление будет рассматриваться отдельно, его будет одобрять правительство.



На заседании ПКЭС также рассматривался и дополнительный контроль прибывающих в литовских аэропортах и в морском порту. Сотрудники службы охраны госграницы Литвы и Национального центра общественного здоровья будут проверять прибывающих и направлять их на мобильные пункты для того, чтобы был выполнен тест на COVID-19.



Комиссия отметила, что для прибывших из стран, где фиксируется высокий уровень заболеваемости и большое количество мутаций, изоляция обязательна в отдельных помещениях, то есть такие лица не смогут покидать места самоизоляции в течение всего изоляционного периода. Также одобрено предложение обязать перевозчиков контролировать пассажиров.



В данный момент в Литве около 40 тыс. болеющих лиц, по данным за минувшие сутки было зафиксировано 270 новых случаев, за неделю выздоровели 9000 человек. За последние две недели заболеваемость в Литве в среднем составляла менее 500 случаев за 14 дней. Привито 2,8% населения.



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Правительственная Комиссия по экстремальным ситуациям правительства Литвы (ПКЭС) предлагает сделать более строгим контроль над прибывающими в страну по суше, заявила председатель комиссии, глава МВД Агне Билотайте.



"Предложение заключается в том, что немного подальше от границы оборудовать определенные посты на медицинских основаниях: будут останавливать автомобили и будут запрашивать информацию о наличии теста и заполненной формы", – заявила министр внутренних дел на пресс-конференции в понедельник.



Это, по ее словам, позволит обеспечить больший контроль на сухопутных путях, а в связи с распространением быстро распространяющихся мутаций в мире такой контроль будет введен в аэропортах и в порту.



Это предложение вынесено на рассмотрение правительства.



"Сегодня уже вступило в силу требование для прибывающих самолетами и паромами обладать тестом, заполненной соответствующей формой. Принято решение о том, что с сегодняшнего дня будет строгий контроль – этих лиц будут встречать пограничники и работники Национального центра общественного здоровья будут внимательнее проверять, чтобы у всех этих лиц был как тест, так и заполненная форма", – сказала министр.



С понедельника на пунктах контроля будут проверяться анкеты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), заполненные пассажирами, будут оцениваться результаты предъявляемых пассажирами тестов на COVID-19 и время их выполнения.



На контрольно-пропускных постах работают сотрудники Службы охраны госграницы Литвы и НЦОЗ, специалисты пассажирских терминалов.



В свете подготовки к дополнительному усиленному контролю в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги будут реорганизованы потоки прибывающих. Документы и результаты тестов на COVID-19 всех пассажиров будут проверяться в пространствах прибытия аэропортов, после того, как они заберут багаж.



В Клайпедском порту пункты усиленного контроля будут оборудованы на Центральном Клайпедском терминале и в Клайпедском контейнерном терминале.



Соседняя Латвия на минувшей неделе остановила всей рейсы из Соединенного Королевства, Ирландии и Португалии с тем, чтобы в страну не попадали более опасные мутации коронавируса.



Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Куодис заявил, что литовское правительство решило не следовать примеру Латвии, оценив потоки путешествующих и то, что обойти запрет можно посредством пересадочных рейсов. инф."Обзор", BNS , BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 213 раз Комментарии