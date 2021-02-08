Важнейшие события минувших выходных от агентства BNS 🔊 Воспроизвести



Агентство BNS представляет обзор важнейших событий минувших выходных в Литве:



Новая вакцина. В Литву доставлена первая партия вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca – 12 тыс. доз. Пока ею будут прививать людей до 55 лет, поскольку нет достаточных данных о ее эффективности на людях старшего возраста.



Карантинный режим. С целью сокращения риска распространения новых мутаций, с понедельник усиливаются проверки пассажиров, прибывающих в Литву из-за границы в аэропорты страны и в Клайпедский морской порт, однако Литва пока не следует примеру Латвии, которая запретила рейсы из Великобритании, Ирландии и Португалии. В понедельник правительство рассмотрит план смягчения карантинных правил. Лидер либералов и глава сейма Виктория Чмилите-Нильсен в минувшие выходные заявила, что в ближайшее время часть услуг и бизнеса могли бы открыться в Ретавском, Юрбаркском районах, в Бирштонасе. Агентство BNS представляет обзор важнейших событий минувших выходных в Литве:В Литву доставлена первая партия вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca – 12 тыс. доз. Пока ею будут прививать людей до 55 лет, поскольку нет достаточных данных о ее эффективности на людях старшего возраста.С целью сокращения риска распространения новых мутаций, с понедельник усиливаются проверки пассажиров, прибывающих в Литву из-за границы в аэропорты страны и в Клайпедский морской порт, однако Литва пока не следует примеру Латвии, которая запретила рейсы из Великобритании, Ирландии и Португалии. В понедельник правительство рассмотрит план смягчения карантинных правил. Лидер либералов и глава сейма Виктория Чмилите-Нильсен в минувшие выходные заявила, что в ближайшее время часть услуг и бизнеса могли бы открыться в Ретавском, Юрбаркском районах, в Бирштонасе. Ситуация к коронавирусом. В субботу было заявлено о 676 новых случаях коронавируса и 15 смертях, в воскресенье – о 491 и 10 летальных исходах В больницах на лечении находятся более 1200 человек, из них 143 – в реанимации.



Китайская и российская вакцины. Поскольку в Литве рождаются дискуссии о возможности использования китайской и российской вакцин, литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что Кремль использует вакцину "Спутник V" "как гибридное оружие для раздела и властвования".



Критика в адрес России. Представители Литвы критиковали визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию. Президент Литвы Гитанас Науседа осудил решение Москвы выслать дипломатов Польши, Германии и Швеции, и заявил, что лидеры Евросоюза на саммите в марте должны будут тщательно оценить отношения с Россией. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что визит Ж. Борреля навредил репутации ЕС.



Надежды Евровидения. Литву на песенном конкурсе Евровидения в этом году будет представлять группа The Roop с песней Discoteque. В субботу она победила на национальном отборочном конкурсе. Группа The Roop была избрана представлять Литву и в прошлом году, но по причине пандемии коронавируса тогда конкурс был отозван. Конкурс песен Евровидения в мае состоится в голландском Роттердаме. На литовцев делаются ставки как на одних из фаворитов.



Поддержка белорусам. В воскресенье, в День солидарности, инициированный белорусской оппозицией, руководители Литвы выразили поддержку белорусам, борющимся за свободу, и призвали режим Александра Лукашенко провести свободные выборы. По этому поводу здания и мосты в Литве и в других странах был освещены в бело-красные цвета народного белорусского флага, чтобы выразить таким образом солидарность с жителями Беларуси. Президент Г. Науседа также сообщил, что будет добиваться расширения санкций для режима А. Лукашенко. инф."Обзор" BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 175 раз Комментарии