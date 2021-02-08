О коронавирусе в Литве сегодня, 8 февраля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 270 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.



Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.



За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 57 человек.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 тыс. 39 случаев COVID-19, 138 тыс. 207 человек выздоровели, 43 тыс. 506 человек все еще больны.



От коронавируса в Литве скончались 2955 человек.



За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3 человека, привитых второй дозой – 94.



В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 78 тыс. 622 человека, двумя дозами – 45 тыс. 499 человек.



За минувшие сутки было взято 2460 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 981 тыс. 506. За минувшие сутки в Литве подтверждено 270 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 57 человек.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 тыс. 39 случаев COVID-19, 138 тыс. 207 человек выздоровели, 43 тыс. 506 человек все еще больны.От коронавируса в Литве скончались 2955 человек.За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3 человека, привитых второй дозой – 94.В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 78 тыс. 622 человека, двумя дозами – 45 тыс. 499 человек.За минувшие сутки было взято 2460 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 981 тыс. 506. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 195 раз Комментарии