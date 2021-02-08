Первый зарубежный визит главы МИД Литвы - в Польшу 🔊 Воспроизвести



Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в понедельник отправится с первым зарубежным визитом в Варшаву, где встретится с польским коллегой Збигневом Рау.



"На встрече обсудим стратегическое партнёрство Литвы и Польши, сотрудничество в оборонной сфере, реализацию инфраструктурных проектов, трансатлантическое сотрудничество, а также ситуацию в Беларуси и России", – сказал министр Г. Ландсбергис.



В 2021 году Литва и Польша будут отмечать 230-летие Конституции Речи Посполитой от 3 мая, тридцатилетие признания независимой Литовской республики и восстановления двухсторонних отношений.



В рамках визита глава МИД также встретится с главой сейма Польши Эльжбетой Витек. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в понедельник отправится с первым зарубежным визитом в Варшаву, где встретится с польским коллегой Збигневом Рау."На встрече обсудим стратегическое партнёрство Литвы и Польши, сотрудничество в оборонной сфере, реализацию инфраструктурных проектов, трансатлантическое сотрудничество, а также ситуацию в Беларуси и России", – сказал министр Г. Ландсбергис.В 2021 году Литва и Польша будут отмечать 230-летие Конституции Речи Посполитой от 3 мая, тридцатилетие признания независимой Литовской республики и восстановления двухсторонних отношений.В рамках визита глава МИД также встретится с главой сейма Польши Эльжбетой Витек. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: польша, визит, МИД, отношения География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии