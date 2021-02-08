В Литву прибыла первая партия вакцины компании AstraZeneca /дополнено/ 🔊 Воспроизвести © AFP 2021 / PRAKASH MATHEMA



На склад доставили 12 тысяч доз, которые раздадут медучреждениям для вакцинации работников сферы образования. В Литву прибыла первая партия вакцин фармацевтической компании AstraZeneca, сообщает



В субботу вечером на склад были доставлены 12 тысяч доз. Они будут розданы медицинским учреждениям во всех муниципалитетах Литвы и использованы для вакцинации сотрудников образовательных учреждений.



Вакцины были доставлены в Литву на микроавтобусе из Бельгии в сопровождении полицейского экипажа. В понедельник и вторник планируется вывезти их из 60 муниципалитетов. На склад доставили 12 тысяч доз, которые раздадут медучреждениям для вакцинации работников сферы образования. В Литву прибыла первая партия вакцин фармацевтической компании AstraZeneca, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Министерство здравоохранения.В субботу вечером на склад были доставлены 12 тысяч доз. Они будут розданы медицинским учреждениям во всех муниципалитетах Литвы и использованы для вакцинации сотрудников образовательных учреждений.Вакцины были доставлены в Литву на микроавтобусе из Бельгии в сопровождении полицейского экипажа. В понедельник и вторник планируется вывезти их из 60 муниципалитетов.



В пятницу министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис подписал поручение, предписывающий IARC дать мнение о возрасте, в котором население должно быть вакцинировано AstraZeneca, и когда следует делать вторую дозу.



Ожидая заключения IARC, Минздрав решил следовать самому безопасному графику вакцинации - первая партия вакцины AstraZeneca будет использована для вакцинации педагогов в возрасте до 55 лет.



AstraZeneca является третьим производителем вакцины против коронавируса, зарегистрированной и используемой в Европейском Союзе. Согласно предварительному договору купли-продажи, Литва должна получить 1,86 миллиона дозы этой вакцины.



В настоящее время в Литве вакцинировано первой дозой вакцины 78552 человек, а двумя дозами вакцины 45336 человек. Общее количество выявленных в Литве случаев с начала пандемии составило более 186 тысяч человек, умерли - почти три тысячи.



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В ЮАР вечером в воскресенье была временно отложена вакцинация препаратом, созданным Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, после того как проведенное там исследование показало, что вакцина слабо защищает от местного варианта коронавируса. Клиническое испытание, пока не прошедшее процесс рецензирования, выявило, что две прививки AstraZeneca почти не спасали от заражения и последующих легких и даже средней тяжести симптомов. В компании говорят, что она может предотвращать тяжелые случаи, передает



Оксфордская вакцина одобрена для применения во многих странах мира, правда, многие страны Европы на минувшей неделе разрешили ее к применению только для более молодых возрастных групп (до 55, 60 или 65 лет в зависимости от страны), указав, что данных о ее эффективности для более старших пациентов недостаточно. Хотя Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило использование вакцин AstraZeneca для людей старше 18 лет и не установило верхний возрастной предел, Минздрав попросил Государственное агентство по контролю за лекарственными средствами (IARC) дополнительно оценить безопасность вакцины для пожилых людей.В пятницу министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис подписал поручение, предписывающий IARC дать мнение о возрасте, в котором население должно быть вакцинировано AstraZeneca, и когда следует делать вторую дозу.Ожидая заключения IARC, Минздрав решил следовать самому безопасному графику вакцинации - первая партия вакцины AstraZeneca будет использована для вакцинации педагогов в возрасте до 55 лет.AstraZeneca является третьим производителем вакцины против коронавируса, зарегистрированной и используемой в Европейском Союзе. Согласно предварительному договору купли-продажи, Литва должна получить 1,86 миллиона дозы этой вакцины.В настоящее время в Литве вакцинировано первой дозой вакцины 78552 человек, а двумя дозами вакцины 45336 человек. Общее количество выявленных в Литве случаев с начала пандемии составило более 186 тысяч человек, умерли - почти три тысячи.* * *В ЮАР вечером в воскресенье была временно отложена вакцинация препаратом, созданным Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, после того как проведенное там исследование показало, что вакцина слабо защищает от местного варианта коронавируса. Клиническое испытание, пока не прошедшее процесс рецензирования, выявило, что две прививки AstraZeneca почти не спасали от заражения и последующих легких и даже средней тяжести симптомов. В компании говорят, что она может предотвращать тяжелые случаи, передает ВВС Оксфордская вакцина одобрена для применения во многих странах мира, правда, многие страны Европы на минувшей неделе разрешили ее к применению только для более молодых возрастных групп (до 55, 60 или 65 лет в зависимости от страны), указав, что данных о ее эффективности для более старших пациентов недостаточно. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус — статья прочитана 136 раз Комментарии