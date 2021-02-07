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В Германии 14 привитых от коронавируса заразились британским штаммом
В Нижней Саксонии на северо-западе Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом SARS-CoV-2 после прививки от коронавируса Pfizer. Об этом пишет Focus и РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей.
"В доме для престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка", — говорится в сообщении.
Всех постояльцев дома престарелых, а также сотрудников и членов их семей поместили на карантин.
Как сообщил представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф, у всех зараженных болезнь протекала в бессимптомной или легкой форме, что, по мнению врачей, может быть связано с эффектом от вакцинации.
Сейчас в Евросоюзе одобрили три вакцины от коронавируса: от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, компании Moderna, а также препарат от AstraZeneca, созданный в сотрудничестве с Оксфордским университетом.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
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