В Германии 14 привитых от коронавируса заразились британским штаммом 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Gleb Garanich



В Нижней Саксонии на северо-западе Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом SARS-CoV-2 после прививки от коронавируса Pfizer. Об этом пишет Focus и



"В доме для престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка", — говорится в сообщении.



Всех постояльцев дома престарелых, а также сотрудников и членов их семей поместили на карантин.



Как сообщил представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф, у всех зараженных болезнь протекала в бессимптомной или легкой форме, что, по мнению врачей, может быть связано с эффектом от вакцинации.



Сейчас в Евросоюзе одобрили три вакцины от коронавируса: от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, компании Moderna, а также препарат от AstraZeneca, созданный в сотрудничестве с Оксфордским университетом. В Нижней Саксонии на северо-западе Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом SARS-CoV-2 после прививки от коронавируса Pfizer. Об этом пишет Focus и РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей."В доме для престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка", — говорится в сообщении.Всех постояльцев дома престарелых, а также сотрудников и членов их семей поместили на карантин.Как сообщил представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф, у всех зараженных болезнь протекала в бессимптомной или легкой форме, что, по мнению врачей, может быть связано с эффектом от вакцинации.Сейчас в Евросоюзе одобрили три вакцины от коронавируса: от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, компании Moderna, а также препарат от AstraZeneca, созданный в сотрудничестве с Оксфордским университетом. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Германия, контроль, престарелые, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 240 раз Комментарии