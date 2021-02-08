Сможет ли Польша сформировать геополитический блок против России? 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Владимир Астапкович



Президент Польши Анджей Дуда высказался об угрозе, которая, по его мнению, исходит от России, и призвал к углублению региональной интеграции. В эфире



Политика России в отношении Украины несет угрозу как для региональной, так и атлантической безопасности, заявил президент Польши Анджей Дуда.



В статье, посвященной развитию Центральной Европы, Дуда указал, что в ответ европейцы продолжат углублять региональную интеграцию. Президент Польши Анджей Дуда высказался об угрозе, которая, по его мнению, исходит от России, и призвал к углублению региональной интеграции. В эфире радио Sputnik эти планы оценил директор Балтийского исследовательского медиа-центра Александр Носович.Политика России в отношении Украины несет угрозу как для региональной, так и атлантической безопасности, заявил президент Польши Анджей Дуда.В статье, посвященной развитию Центральной Европы, Дуда указал, что в ответ европейцы продолжат углублять региональную интеграцию. Польский президент напомнил о трех платформах сотрудничества: "Бухарестской девятке" (В9), Вишеградской группе и "Инициативе трех морей". Дуда обратил внимание, что все они являются площадками для политического диалога и координации усилий по вступлению в НАТО и Евросоюз государств, еще не присоединившихся к этим объединениям.



Глава Польши подчеркнул, что участие стран Центральной Европы в ЕС и НАТО является важной частью европейского и атлантического порядка.



В эфире радио Sputnik политолог, директор Балтийского исследовательского медиа-центра Александр Носович высказал мнение, что планы Польши сформировать геополитический блок из стран Центральной и Восточной Европы против России обречены на провал.



"Ни "Бухарестскя девятка", ни Вишеградская группа неэффективны в силу того, что все страны, которые входят в эти организации, являются реципиентами – они не производят, а получают как экономический продукт, так и безопасность. Они члены НАТО, их безопасность зависит от военной помощи альянса. И члены Евросоюза, развитие их экономик зависит от дотаций богатых стран Западной Европы. То есть сами они при таком положении дел самостоятельный геополитический полюс в Европе, в Евразии, в мире сформировать не в состоянии. Кроме того, не стоит забывать, что между самими этими странами всегда существовало очень много межгосударственных, межнациональных конфликтов. И без центра управления эти застарелые конфликты всегда выходят наружу: венгерско-румынский конфликт, польско-литовский и так далее. Поэтому все попытки Польши сформировать из стран Центральной и Восточной Европы какой-то геополитический блок обречены на неудачу", – сказал Александр Носович. radiosputnik.ria.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: польша, русофобия, Балтия, блок География: Польша — статья прочитана 148 раз Комментарии