Не менее 16 человек спасли в Индии из засыпанного после схода ледника тоннеля 🔊 Воспроизвести © AP Photo



По меньшей мере 16 рабочих извлечены живыми из тоннеля, заваленного льдом, в ходе спасательной операции в северном индийском штате Уттаракханд, где в воскресенье утром сошел ледник. Как сообщает



Ледник обрушился утром в районе реки Дхаулиганги, одного из рукавов священного для индусов Ганга. В настоящее время, по разным данным, из-под завалов извлечены от 7 до 10 тел погибших. Спасательную операцию проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели. По меньшей мере 16 рабочих извлечены живыми из тоннеля, заваленного льдом, в ходе спасательной операции в северном индийском штате Уттаракханд, где в воскресенье утром сошел ледник. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV, показавший кадры спасения людей, спасатели продолжают поиск пропавших без вести.Ледник обрушился утром в районе реки Дхаулиганги, одного из рукавов священного для индусов Ганга. В настоящее время, по разным данным, из-под завалов извлечены от 7 до 10 тел погибших. Спасательную операцию проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели. Из-за схода ледниковой лавины разрушена строящаяся плотина электростанции "Ришиганга" в округе Чамоли, до сих пор нет информации о десятках человек, работавших на строительстве электростанции, а также занятых на автодорожных и железнодорожных проектах в этом районе.



Как сообщил журналистам главный министр штата Уттаракханд Тривендра Сингх Рават, пять местных жителей-пастухов и их 180 овец и коз оказались буквально сметены во время схода ледника. "Мы предполагаем, что около 125 человек пропали без вести. Число может быть больше", - сказал он в эфире местных телеканалов. Ранее сообщалось о 150 пропавших без вести.



"Специалисты смогут объяснить причину, вызвавшую сход ледника. Но наше правительство сейчас сосредоточено на спасении жизней людей", - добавил главный министр штата. Он отметил, что в понедельник 8 февраля в регион прибудет группа специалистов геофизиков и гляциологов, которые оценят ситуацию с ледниками в округе Чамоли.



Таяние ледников



По мнению некоторых специалистов, причиной обрушения ледника в Уттаракханде могло стать потепление климата, которое вызывает таяние ледников во всем гималайском регионе. Телеканал NDTV привел в воскресенье данные исследования группы экспертов, опубликованное ранее в журнале Science Advances, согласно которому с 2000 года процесс таяния гималайских ледников резко усилился из-за глобального потепления.



По этим данным, температура льдов с 2000 по 2016 год оказалась в среднем на один градус по Цельсию выше, чем в период с 1975 по 2000 год. Эксперты проанализировали спутниковые снимки примерно 650 ледников в Гималаях на протяжении около 2 тыс. км с запада на восток. Обнаружилось, что с 1975 по 2000 год, в условиях небольшого потепления, ледники по всему региону теряли в среднем около 0,25 метров льда каждый год. С началом же более выраженной тенденции потепления в 1990-х годах, особенно начиная с 2000 года, потери льда ускорились примерно до полуметра ежегодно. ТАСС Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: индия, погибшие, лавина, сель — статья прочитана 106 раз Комментарии