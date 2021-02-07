Из Стамбула – с пустыми руками 🔊 Воспроизвести Фото: fiba.basketball







Национальные женские сборные по баскетболу завершили игры отборочного турнира чемпионата Европы - 2021.



Сборная Литвы, играя в Стамбуле в условиях ставшего уже привычным «пузыря», то есть без зрителей и каких-либо контактов с внешним миром на время турнира, в группе «Е» заняла последнее место и не попала в финальную часть европейского первенства. Хотя у неё был шанс занять предпоследнее место в группе, однако сборная Албании была вычеркнута из списков участников после того, как отказалась приехать в турецкий «пузырь» на первую часть данного турнира в ноябре прошлого года.



Впрочем, если бы литовская команда нынче в Стамбуле выиграла оба матча с как можно более крупной разницей, то при благоприятно сложившейся ситуации литовки могли и попасть на Евро-2021: в финальную стадию континентального первенства выходят победители всех девяти групп и пять лучших команд из тех, что заняли вторые места. Сборная Литвы, играя в Стамбуле в условиях ставшего уже привычным «пузыря», то есть без зрителей и каких-либо контактов с внешним миром на время турнира, в группе «Е» заняла последнее место и не попала в финальную часть европейского первенства. Хотя у неё был шанс занять предпоследнее место в группе, однако сборная Албании была вычеркнута из списков участников после того, как отказалась приехать в турецкий «пузырь» на первую часть данного турнира в ноябре прошлого года.Впрочем, если бы литовская команда нынче в Стамбуле выиграла оба матча с как можно более крупной разницей, то при благоприятно сложившейся ситуации литовки могли и попасть на Евро-2021: в финальную стадию континентального первенства выходят победители всех девяти групп и пять лучших команд из тех, что заняли вторые места. Напомним, что в ноябре 2020 года сборная Литвы вначале проиграла сборной Сербии (71:82) и сборной Турции (51:74), а сейчас, в феврале 2021-го, вновь не смогла оказать серьёзного сопротивления соперницам:



Литва - Турция – 55:67 (9:19, 20:14, 7:21, 19:13).



Сербия - Литва – 96:61 (26:18, 34:15, 22:11, 14:17).







Стоит заметить, что женская сборная Литвы в третий раз подряд не пробивается на европейское первенство.



Итоговое положение в группе «Е»: 1. Сербия – 4 победы, Турция – 2, 3. Литва – 0.







Зато есть чем похвастаться нашим южным соседкам. Сборная Беларуси в первом круге соревнований в Манчестере обыграла британок с результатом 90:59, а 3-го февраля в латвийской столице белоруски проиграли команде Польши со счётом 56:68, но потом была победа над сборной Великобритании (67:57) и сборной Польши (80:49).



Итоговое положение в группе «F»: 1. Беларусь – 3, 2. Великобритания - 2, Польша - 1.



Сборная Латвии в группе «I» заняла второе место. Её результаты таковы: Латвия – Хорватия – 65:83, Германия – Латвия – 73:67, Хорватия – Латвия – 69:83, Латвия – Германия – 78:57.







Второе место заняла также сборная Украины, игравшая в группе «G». Украинки свои матчи закончили с такими результатами: Бельгия – Украина – 83:66, Украина – Португалия – 72:60, Украина – Финляндия – 84:66, Украина – Бельгия – 65:87, Португалия – Украина – 58:87, Финляндия – Украина (75:91).



А вот сборная России в группе «С» заняла первое место, хотя и начала отборочный раунд с поражения сборной Боснии и Герцеговины (69:70). Но затем последовали победы над сборными Эстонии (96:66), Швейцарии (98:42), Боснии и Герцеговины (72:68), Эстонии(79:35) и Швейцарии (103:47).



Правда, сборная Боснии и Герцеговины уступила россиянкам лишь по дополнительным показателям.



Планируется, что финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдёт 17-27 июня 2021 года на аренах Испании и Франции, команды которых освобождены от квалификации.



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, чемпионат Европы, женский, Евробаскет-2021 — статья прочитана 104 раза Комментарии