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Австрийский канцлер призвал не связывать ситуацию с Навальным и Северный поток – 2

Фото © ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA


От запуска газопровода выиграет не только Россия, но и другие страны, отметил он, сообщает ЛАЙФ.

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против связи ситуации с блогером Алексеем Навальным и строительства "Северного потока – 2", поддержав позицию своей немецкой коллеги Ангелы Меркель. Накануне она заявила, что в целях "стратегической необходимости" диалог с Москвой нужно сохранять.

"Я не считаю необходимым связывать реакцию на действия против Навального со строительством "Северного потока – 2". Если кто-то считает, что новый трубопровод в интересах только России, то он ошибается", — подчеркнул Курц в интервью немецкому изданию Welt.
По его словам, от строительства газовой магистрали выиграет не только Россия, но и ряд европейских государств, в том числе Австрия и Германия. Вместе с тем канцлер призвал освободить Навального и осудил его приговор.

Напомним, Симоновский суд Москвы вынес решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Поводом для этого стали неоднократные нарушения блогером правил отбывания условного наказания. Навального отправили в колонию общего режима на два года и восемь месяцев, что спровоцировало резкую реакцию Запада и стран ЕС. Так, например, в Конгресс США был внесён законопроект о новых антироссийских санкциях. Об этом же задумались и в Евросоюзе. Вместе с тем лидеры и дипломаты ряда иностранных государств призвали освободить блогера без каких-либо условий.

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Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмейер заявил, что вопрос реализации проекта "Северный поток — 2" не нужно связывать с ситуацией вокруг российского блогера Алексея Навального. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

"Один вопрос — это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой — серьёзные нарушения прав человека и наша реакция на это", — сказал министр, отметив, что решение о строительстве газопровода было принято много лет назад.

Альтмейер подчеркнул, что в том случае, если "Северный поток — 2" не будет достроен, Россия не станет продавать меньше газа, так как всё ещё эксплуатируются "Северный поток — 1" и газопровод через Украину, "но германские компании потеряют огромные инвестиции". Министр призвал вести предметную дискуссию по этому вопросу.

Вместе с тем глава Минэкономики ФРГ отметил, что может представить ясный ответ в свете ситуации вокруг Навального, но он может быть только общим, со стороны всех стран ЕС.
life.ru
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Европа, Австрия, СП-2, раскол, Курц
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добавлена сегодня, 8 февраля, 12:00

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