Российские мусульмане не нашли ничего запретного в составе вакцины «Спутник V» 🔊 Воспроизвести



Духовное управление мусульман (ДУМ) России получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе: по предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в них нет, рассказал зампредседателя ДУМ муфтий Ильдар Аляутдинов.



«Пришел ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет», – цитирует РИА «Новости» Аляутдинова.



По его словам, разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины, и на следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.



«Также на этот счет мы готовим богословско-правовое заключение – фетву», – пояснил муфтий.



Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство ученых не используют при создании вакцин компоненты свиней. Поэтому можно говорить о халяльности препарата. Так он прокомментировал сообщения о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» намерены проверить на соответствие требованиям Ислама. Духовное управление мусульман (ДУМ) России получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе: по предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в них нет, рассказал зампредседателя ДУМ муфтий Ильдар Аляутдинов.«Пришел ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет», – цитирует РИА «Новости» Аляутдинова.По его словам, разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины, и на следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.«Также на этот счет мы готовим богословско-правовое заключение – фетву», – пояснил муфтий.Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство ученых не используют при создании вакцин компоненты свиней. Поэтому можно говорить о халяльности препарата. Так он прокомментировал сообщения о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» намерены проверить на соответствие требованиям Ислама. vz.ru Категории: общество, в мире, здоровье Ключевые слова: вакцина, минздрав, мусульмане, коронавирус География: Россия — статья прочитана 96 раз Комментарии