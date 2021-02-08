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Российские мусульмане не нашли ничего запретного в составе вакцины «Спутник V»
Духовное управление мусульман (ДУМ) России получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе: по предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в них нет, рассказал зампредседателя ДУМ муфтий Ильдар Аляутдинов.
«Пришел ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет», – цитирует РИА «Новости» Аляутдинова.
По его словам, разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины, и на следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.
«Также на этот счет мы готовим богословско-правовое заключение – фетву», – пояснил муфтий.
Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство ученых не используют при создании вакцин компоненты свиней. Поэтому можно говорить о халяльности препарата. Так он прокомментировал сообщения о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» намерены проверить на соответствие требованиям Ислама.
vz.ru
Ключевые слова: вакцина, минздрав, мусульмане, коронавирус
География: Россия
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