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Саммит «Европа + Китай» во вторник запланирован на самом высшем уровне
Президент Китая встретится с представителями 17 стран Центральной и Восточной Европы девятого февраля на виртуальном саммите, который был отложен почти на год из-за пандемии коронавируса.
Итоги саммита покажут, насколько сильно влияние Китая в Европе.
С 2012 года Китай использует свободную структуру 17+1 для лоббирования бывших коммунистических стран по инфраструктурным и другим вопросам. Но в этом году саммит проведет сам Си Цзиньпин, вынуждая остальные страны участвовать также на уровне глав государств. Такой представительский форум несомненно вызовет раздражение Соединенных Штатов. А отказ станет оскорблением для Пекина.
Лица, принимающие решения в Албании, Боснии, Болгарии, Хорватии, Чешской Республике, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литве, Северной Македонии, Черногории, Польше, Румынии, Сербии, Словакии и Словении, все еще решают эту проблему. Так что список гостей 9 февраля будет намного интереснее, чем сами дискуссии, сообщает kadara.ru.
Ключевые слова: саммит, «Европа + Китай»
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