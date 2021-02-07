Саммит «Европа + Китай» во вторник запланирован на самом высшем уровне 🔊 Воспроизвести wikimedia.org







Президент Китая встретится с представителями 17 стран Центральной и Восточной Европы девятого февраля на виртуальном саммите, который был отложен почти на год из-за пандемии коронавируса.



Итоги саммита покажут, насколько сильно влияние Китая в Европе.



С 2012 года Китай использует свободную структуру 17+1 для лоббирования бывших коммунистических стран по инфраструктурным и другим вопросам. Но в этом году саммит проведет сам Си Цзиньпин, вынуждая остальные страны участвовать также на уровне глав государств. Такой представительский форум несомненно вызовет раздражение Соединенных Штатов. А отказ станет оскорблением для Пекина.



Лица, принимающие решения в Албании, Боснии, Болгарии, Хорватии, Чешской Республике, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литве, Северной Македонии, Черногории, Польше, Румынии, Сербии, Словакии и Словении, все еще решают эту проблему. Так что список гостей 9 февраля будет намного интереснее, чем сами дискуссии, сообщает Президент Китая встретится с представителями 17 стран Центральной и Восточной Европы девятого февраля на виртуальном саммите, который был отложен почти на год из-за пандемии коронавируса.Итоги саммита покажут, насколько сильно влияние Китая в Европе.С 2012 года Китай использует свободную структуру 17+1 для лоббирования бывших коммунистических стран по инфраструктурным и другим вопросам. Но в этом году саммит проведет сам Си Цзиньпин, вынуждая остальные страны участвовать также на уровне глав государств. Такой представительский форум несомненно вызовет раздражение Соединенных Штатов. А отказ станет оскорблением для Пекина.Лица, принимающие решения в Албании, Боснии, Болгарии, Хорватии, Чешской Республике, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литве, Северной Македонии, Черногории, Польше, Румынии, Сербии, Словакии и Словении, все еще решают эту проблему. Так что список гостей 9 февраля будет намного интереснее, чем сами дискуссии, сообщает kadara.ru. Категории: в мире, политика Ключевые слова: саммит, «Европа + Китай» — статья прочитана 138 раз Комментарии