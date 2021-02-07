В Госдуме раскритиковали заявление премьера Литвы о Спутнике V 🔊 Воспроизвести







Высказывание премьера Литвы Ингриды Шимоните о том, что власти РФ не хотят вакцинировать "Спутником V" россиян, а используют вакцину в качестве "гибридного оружия", говорит о запредельном уровне некомпетентности, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.



Ранее Шимоните в своем Twitter назвала вакцину от коронавируса "Спутник V" "гибридным оружием", которое используется российскими властями для распространения влияния в мире. При этом литовский премьер заявила, что президент РФ Владимир Путин "не хочет использовать вакцину для лечения населения России".



По мнению Паниной, западные политики вынуждены признать качество российской вакцины, но при этом все равно "лихорадочно пытаются найти хоть какой-то повод для инсинуаций". Ранее Шимоните в своем Twitter назвала вакцину от коронавируса "Спутник V" "гибридным оружием", которое используется российскими властями для распространения влияния в мире. При этом литовский премьер заявила, что президент РФ Владимир Путин "не хочет использовать вакцину для лечения населения России".По мнению Паниной, западные политики вынуждены признать качество российской вакцины, но при этом все равно "лихорадочно пытаются найти хоть какой-то повод для инсинуаций". "Шимоните, видимо, не знает, что вакцинация в РФ уже давно началась... Не знает она, видимо, и того, что РФ будет производить "экспортные" партии в основном на зарубежных производственных площадках. Прошел мимо ее внимания и факт переговоров о создании комбинированной вакцины на базе "Спутника" и AstraZenесa. Иными словами, Шимоните показала такой запредельный уровень некомпетентности, который неприличен даже для Литвы", - сказала Панина.



Парламентарий также отметила, что в заявлении Шимоните есть и позитивные зерна.



"В последнее время некоторые наши граждане, узнав о побочных эффектах (вакцины) Pfizer, стали с опаской относиться к любым вакцинам в принципе. На этом фоне заявление Шимоните о том, что у россиян хотят "отобрать" "Спутник V", поможет нашим людям преодолеть предубеждение и подтолкнет к тому, чтобы пройти вакцинацию как можно скорее", - пояснила депутат.



"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.



Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме. РИА Новости Категории: в Европе Ключевые слова: Премьер Литвы, Ингрида Шимоните, коронавирус, "Спутник V" — статья прочитана 201 раз Комментарии