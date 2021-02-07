Борис Клюев - великий актёр с широким творческим диапазоном 🔊 Воспроизвести



Клюев - кавалер Ордена Дружбы за серьезный вклад в развитие российской театральной культуры.



Борис Владимирович был президентом футбольной команды Малого театра и одним из основателей Театральной футбольной лиги.



Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Отец — Владимир Фёдорович Клюев (1912—1948) — актёр, окончил Театральную школу при Театре имени Вахтангова, работал в Комсомольске-на-Амуре, а затем в Москве. В 1941 году он ушёл в ополчение, воевал до 1943 года, позже ездил с военными концертными бригадами, а после войны работал администратором в ТЮЗе. Борис Владимирович Клюев — советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, народный артист Российской Федерации. Он был одним из ведущих актёров Государственного академического Малого театра (1969—2020). Профессор, художественный руководитель трех курсов ВТУ (института) им. М. С. Щепкина, заведующий кафедрой актёрского мастерства, член правления Гильдии актёров кино России.Клюев - кавалер Ордена Дружбы за серьезный вклад в развитие российской театральной культуры.Борис Владимирович был президентом футбольной команды Малого театра и одним из основателей Театральной футбольной лиги.Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Отец — Владимир Фёдорович Клюев (1912—1948) — актёр, окончил Театральную школу при Театре имени Вахтангова, работал в Комсомольске-на-Амуре, а затем в Москве. В 1941 году он ушёл в ополчение, воевал до 1943 года, позже ездил с военными концертными бригадами, а после войны работал администратором в ТЮЗе.



Овдовевшая в 29 лет мама Бориса больше замуж не вышла из-за неприязни сына к любому мужчине. "Но я считал, что защищая маму от новых мужчин, я сохраняю верность своему отцу. Стоило хоть одному мужчине появиться рядом с мамой, как я тут же на него яростно бросался с кулаками. Казус в том, что моей маме было всего 29 лет, когда она осталась вдовой. У нее впереди была вся жизнь. Но я ничего не мог с собой поделать, ибо считал, что поступаю правильно. Конечно, я потом об этом очень жалел", - вспоминал Борис Владимирович. Детство Бориса прошло в районе Патриарших прудов, в Москве.







Борис Клюев не был прилежным учеником, в шестом классе даже остался на второй год, и от окончательного падения его спасла актриса Клавдия Половикова, мама актрисы Валентины Серовой, которая поставила в школе спектакль «Чёртова мельница».



После премьеры юный артист, сыгравший чёрта первого разряда, проснулся местной знаменитостью. Мечта поступить в Щукинское училище, которое закончил отец, не осуществилась - он сдал все экзамены, но в администрации предложили забрать документы из-за предстоящего призыва в армию. Клюев, не теряя времени, перешёл в училище им. Щепкина. Правда, от трёх лет военной службы это не спасло.



Окончив первый курс, он ушёл в армию. Во время армейской службы Борис принимал участие в массовке на съёмках фильма Сергея Бондарчука «Война и мир». Также во время службы у него была возможность принимать участие в самодеятельности.



"Д'Артаньян и три мушкетёра" (1978)







После демобилизации вернулся на второй курс в театральное училище (мастерская В. И. Цыганкова и Л. А. Волкова), которое окончил в 1969 году. Учась на четвёртом курсе, стал подрабатывать в массовках спектаклей Малого театра и после окончания училища получил приглашение в этот театр.



В первое время играл совсем небольшие роли в спектаклях «Дипломат», «Стакан воды», «Власть тьмы», «Ярмарка тщеславия», «Разбойники» и других. Уже через год получил более серьёзную роль — архитектора Сергея Синицы в постановке «Так и будет», после чего о нём заговорили как о талантливом начинающем артисте. За годы работы в Малом театре Борис Клюев сыграл более семидесяти ролей. Среди постановок с его участием — «Гроза», «Без вины виноватые», «Горе от ума», «Сирано де Бержерак», «Преступная мать, или Второй Тартюф», «Король Лир», «Горячее сердце», «Царь Иоанн Грозный», «Делец», «Корсиканка», «Волки и овцы», «Последняя жертва» и многие другие.



"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" "Смертельная схватка" (1980)







О своих наиболее значимых ролях на театральной сцене говорил: "У меня были две очень мощные премьеры - это «На всякого мудреца довольно простоты», где я играю роль Крутицкого, и спектакль по пьесе Моэма «Любовный круг», где я играю лорда Портеса с Эллиной Быстрицкой".



В кино дебютировал в 1970 году в фильме «Крушение империи». Популярность актеру принесла роль графа Рошфора, доверенного лица кардинала Ришелье в музыкальном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». Хотя изначально режиссёром Георгием Юнгвальд-Хилькевичем поддерживалась кандидатура Михаила Боярского в качестве графа Рошфора, поэтому он не утвердил Бориса Владимировича на этот образ. Когда же Боярский был всё же утверждён на роль д’Артаньяна, то Рошфора режиссёр хотел отдать одному из украинских артистов. Но так как фильм снимался по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, то результаты всех кинопроб пришли из Одессы в Москву к вышестоящему начальству, а уже по решению Госкино состоялось утверждение Клюева на эту роль, хотя режиссёру его кандидатура не нравилась.



Однако же, сам актёр остался очень недоволен работой с Юнгвальд-Хилькевичем, поделившись своим мнением в одном из интервью: «Я считаю, что Юнгвальд-Хилькевич не очень талантливый человек. И картина получилась благодаря тому, что была хорошая компания: мы все были очень молоды, плюс замечательная музыка Максима Дунаевского. Тогда там что-то и получилось. Несмотря на то, что, как я считаю, уже и во второй, и в третьей серии картина слегка провисает. Вот первая серия очень хорошая. Лично я очень недоволен работой с Хилькевичем».



"На углу у Патриарших" (1995)







В процессе съёмок Клюеву самому пришлось поработать не только над характером графа Рошфора, но и над его внешностью. Изначально гримёры хотели приклеить ему бороду. Но артист настоял на том, чтобы они оставили лишь тонкую линию усов и бородку клинышком. На съёмках Михаил Боярский получил серьёзную травму, когда снимали сцену Марлезонского балета в Одесском оперном театре. Граф Рошфор, которого играл Борис Клюев, был задуман как человек, который никогда не вынимает шпаги из ножен, поэтому его обучением практически не занимались. Но в одной сцене Клюев не выдержал и выхватил клинок. В результате его шпага проткнула нёбо Боярскому и буквально сантиметр не дошла до мозга. К счастью для Боярского, всё обошлось без тяжёлых последствий.



Сам Борис Клюев прокомментировал ситуацию следующим образом: «Снимали сцену тройного поединка на шпагах д’Артаньяна. Мы должны были скрестить шпаги на лестнице, снимали в Одесском оперном театре. Когда репетировали, всё шло замечательно, но на съёмках, ускорили темп фехтования. И вот Миша Боярский, сильно замахнувшись клинком, направил мою шпагу прямиком себе в лицо. Она выбила ему зуб и оцарапала горло. Однако он, как истинный профессионал, продолжил сниматься. Потом я узнал, что эта травма весьма распространена у фехтовальщиков».



"Воронины" (2009-2013)







Клюев запомнился зрителям по работам в картинах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (Майкрофт Холмс), «Никколо Паганини» (Фердинандо Паэр), «Жизнь Берлиоза» (Рихард Вагнер), «ТАСС уполномочен заявить» (предатель Сергей Дубов), «Михайло Ломоносов» (Григорий Орлов), «Моонзунд» (Гарольд Карлович фон Грапф).



Диапазон его ролей колеблется от карьериста-гомосексуала Архипова до «теневого премьер-министра» Майкрофта Холмса, от предателя Родины Дубова до директора ФСБ, от президента США до сварливого отца семейства Николая Воронина, от герцога де Гиза и кардинальского прихвостня графа Рошфора до главы мафиозной группировки Царёва.



"Естественно, с моей внешностью трудно сыграть председателя колхоза где-нибудь в Рязани. Это понятно, и амплуа еще никто не отменял, но в советское время, кроме немцев и интеллигенции или каких-либо эсеров, я больше ничего не играл. Но как только появилось понятие «порода», тут же все сразу вспомнили обо мне. Я переиграл огромное количество графов, маркизов и т. д. Эта востребованность есть, и когда на меня надевают эсэсовский мундир, конечно, это красиво! Немецкая форма идет любому мужчине, а я в ней выгляжу эффектно!", - говорил он. В 2000-е стал сниматься в телесериалах. Наиболее известными стали роли Николая Петровича в сериале «Воронины» и начальника ГУ МВД генерала Мерзлякина в криминальном детективе «Улицы разбитых фонарей».



"Улицы разбитых фонарей-13" (2013)







Борис Клюев трижды был женат. Последняя жена - Виктория Клюева, бывшая спортсменка ( в браке с 1975 года). На момент их знакомства оба были несвободны. Однако между ними возникло чувство, и они решили быть вместе. Единственный сын актера Алексей (1969-1993) умер в возрасте 24-х лет от сердечной недостаточности. "Лёше было 24 года, – с болью вспоминал артист. – Он просто заснул и не проснулся. Не было никаких проблем со здоровьем, он не курил, не пил, вел здоровый образ жизни. Как констатировали врачи, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Мне тогда было очень тяжело перенести его уход, но я понимал, что надо продолжать жить. После смерти сына я не отменил ни одного спектакля".



Признание и награды:



Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (29 апреля 2019) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.



Орден Почёта (21 мая 2008) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.



Орден Дружбы (25 октября 1999) — за большой вклад в развитие отечественной театральной культуры и в связи со 175-летием Государственного академического Малого театра России.



Народный артист Российской Федерации (28 октября 2002) — за большие заслуги в области искусства.



Заслуженный артист РСФСР (16 октября 1989) — за заслуги в области советского искусства.



Почётная грамота Президента Российской Федерации (27 апреля 2015) — за заслуги в развитии культуры, образования, науки, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную деятельность.



Почётный работник культуры Кузбасса (2007).



"Умные вещи" (1983)







Ежегодная театральная премия «Московского комсомольца» за 2008 год.



Премия «Звезда театрала» (2011) в номинации «лучшая роль второго плана».



Лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Кольцо Сатурна» (2010).



Премия ТЭФИ 2012 год в номинации «за лучшую мужскую роль» за роль в телесериале «Воронины».



Актер и режиссер Владимир Фокин назвал народного артиста России Бориса Клюева выдающимся актером и замечательным педагогом. «Он был человеком с широким творческим диапазоном, который с одинаковым успехом играл аристократов и простых людей. Я думаю, что нам еще предстоит осознать место и роль этого художника в русской культуре», — поделился Фокин.



Владимир Фокин снял Клюева в роли Дубова в сериале «ТАСС уполномочен заявить...» (1984).



В мае 2018 года у Бориса Клюева был диагностирован рак лёгких, умер он 1 сентября 2020 года в Москве на 77 году. В четыре года Борис остался без отца: тридцатишестилетний актёр Владимир Клюев на гастролях слёг с сердечным приступом и умер в больнице. Мать — Валентина Семёновна Клюева, работала бухгалтером в Доме композиторов.Овдовевшая в 29 лет мама Бориса больше замуж не вышла из-за неприязни сына к любому мужчине. "Но я считал, что защищая маму от новых мужчин, я сохраняю верность своему отцу. Стоило хоть одному мужчине появиться рядом с мамой, как я тут же на него яростно бросался с кулаками. Казус в том, что моей маме было всего 29 лет, когда она осталась вдовой. У нее впереди была вся жизнь. Но я ничего не мог с собой поделать, ибо считал, что поступаю правильно. Конечно, я потом об этом очень жалел", - вспоминал Борис Владимирович. Детство Бориса прошло в районе Патриарших прудов, в Москве.Из-за тяжёлого материального положения в семье он был вынужден рано начать зарабатывать: с 13 лет разгружал вагоны, с 16 лет работал на стройке.Борис Клюев не был прилежным учеником, в шестом классе даже остался на второй год, и от окончательного падения его спасла актриса Клавдия Половикова, мама актрисы Валентины Серовой, которая поставила в школе спектакль «Чёртова мельница».После премьеры юный артист, сыгравший чёрта первого разряда, проснулся местной знаменитостью. Мечта поступить в Щукинское училище, которое закончил отец, не осуществилась - он сдал все экзамены, но в администрации предложили забрать документы из-за предстоящего призыва в армию. Клюев, не теряя времени, перешёл в училище им. Щепкина. Правда, от трёх лет военной службы это не спасло.Окончив первый курс, он ушёл в армию. Во время армейской службы Борис принимал участие в массовке на съёмках фильма Сергея Бондарчука «Война и мир». Также во время службы у него была возможность принимать участие в самодеятельности.После демобилизации вернулся на второй курс в театральное училище (мастерская В. И. Цыганкова и Л. А. Волкова), которое окончил в 1969 году. Учась на четвёртом курсе, стал подрабатывать в массовках спектаклей Малого театра и после окончания училища получил приглашение в этот театр.В первое время играл совсем небольшие роли в спектаклях «Дипломат», «Стакан воды», «Власть тьмы», «Ярмарка тщеславия», «Разбойники» и других. Уже через год получил более серьёзную роль — архитектора Сергея Синицы в постановке «Так и будет», после чего о нём заговорили как о талантливом начинающем артисте. За годы работы в Малом театре Борис Клюев сыграл более семидесяти ролей. Среди постановок с его участием — «Гроза», «Без вины виноватые», «Горе от ума», «Сирано де Бержерак», «Преступная мать, или Второй Тартюф», «Король Лир», «Горячее сердце», «Царь Иоанн Грозный», «Делец», «Корсиканка», «Волки и овцы», «Последняя жертва» и многие другие.О своих наиболее значимых ролях на театральной сцене говорил: "У меня были две очень мощные премьеры - это «На всякого мудреца довольно простоты», где я играю роль Крутицкого, и спектакль по пьесе Моэма «Любовный круг», где я играю лорда Портеса с Эллиной Быстрицкой".В кино дебютировал в 1970 году в фильме «Крушение империи». Популярность актеру принесла роль графа Рошфора, доверенного лица кардинала Ришелье в музыкальном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». Хотя изначально режиссёром Георгием Юнгвальд-Хилькевичем поддерживалась кандидатура Михаила Боярского в качестве графа Рошфора, поэтому он не утвердил Бориса Владимировича на этот образ. Когда же Боярский был всё же утверждён на роль д’Артаньяна, то Рошфора режиссёр хотел отдать одному из украинских артистов. Но так как фильм снимался по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, то результаты всех кинопроб пришли из Одессы в Москву к вышестоящему начальству, а уже по решению Госкино состоялось утверждение Клюева на эту роль, хотя режиссёру его кандидатура не нравилась.Однако же, сам актёр остался очень недоволен работой с Юнгвальд-Хилькевичем, поделившись своим мнением в одном из интервью: «Я считаю, что Юнгвальд-Хилькевич не очень талантливый человек. И картина получилась благодаря тому, что была хорошая компания: мы все были очень молоды, плюс замечательная музыка Максима Дунаевского. Тогда там что-то и получилось. Несмотря на то, что, как я считаю, уже и во второй, и в третьей серии картина слегка провисает. Вот первая серия очень хорошая. Лично я очень недоволен работой с Хилькевичем».В процессе съёмок Клюеву самому пришлось поработать не только над характером графа Рошфора, но и над его внешностью. Изначально гримёры хотели приклеить ему бороду. Но артист настоял на том, чтобы они оставили лишь тонкую линию усов и бородку клинышком. На съёмках Михаил Боярский получил серьёзную травму, когда снимали сцену Марлезонского балета в Одесском оперном театре. Граф Рошфор, которого играл Борис Клюев, был задуман как человек, который никогда не вынимает шпаги из ножен, поэтому его обучением практически не занимались. Но в одной сцене Клюев не выдержал и выхватил клинок. В результате его шпага проткнула нёбо Боярскому и буквально сантиметр не дошла до мозга. К счастью для Боярского, всё обошлось без тяжёлых последствий.Сам Борис Клюев прокомментировал ситуацию следующим образом: «Снимали сцену тройного поединка на шпагах д’Артаньяна. Мы должны были скрестить шпаги на лестнице, снимали в Одесском оперном театре. Когда репетировали, всё шло замечательно, но на съёмках, ускорили темп фехтования. И вот Миша Боярский, сильно замахнувшись клинком, направил мою шпагу прямиком себе в лицо. Она выбила ему зуб и оцарапала горло. Однако он, как истинный профессионал, продолжил сниматься. Потом я узнал, что эта травма весьма распространена у фехтовальщиков».Клюев запомнился зрителям по работам в картинах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (Майкрофт Холмс), «Никколо Паганини» (Фердинандо Паэр), «Жизнь Берлиоза» (Рихард Вагнер), «ТАСС уполномочен заявить» (предатель Сергей Дубов), «Михайло Ломоносов» (Григорий Орлов), «Моонзунд» (Гарольд Карлович фон Грапф).Диапазон его ролей колеблется от карьериста-гомосексуала Архипова до «теневого премьер-министра» Майкрофта Холмса, от предателя Родины Дубова до директора ФСБ, от президента США до сварливого отца семейства Николая Воронина, от герцога де Гиза и кардинальского прихвостня графа Рошфора до главы мафиозной группировки Царёва."Естественно, с моей внешностью трудно сыграть председателя колхоза где-нибудь в Рязани. Это понятно, и амплуа еще никто не отменял, но в советское время, кроме немцев и интеллигенции или каких-либо эсеров, я больше ничего не играл. Но как только появилось понятие «порода», тут же все сразу вспомнили обо мне. Я переиграл огромное количество графов, маркизов и т. д. Эта востребованность есть, и когда на меня надевают эсэсовский мундир, конечно, это красиво! Немецкая форма идет любому мужчине, а я в ней выгляжу эффектно!", - говорил он. В 2000-е стал сниматься в телесериалах. Наиболее известными стали роли Николая Петровича в сериале «Воронины» и начальника ГУ МВД генерала Мерзлякина в криминальном детективе «Улицы разбитых фонарей».Борис Клюев трижды был женат. Последняя жена - Виктория Клюева, бывшая спортсменка ( в браке с 1975 года). На момент их знакомства оба были несвободны. Однако между ними возникло чувство, и они решили быть вместе. Единственный сын актера Алексей (1969-1993) умер в возрасте 24-х лет от сердечной недостаточности. "Лёше было 24 года, – с болью вспоминал артист. – Он просто заснул и не проснулся. Не было никаких проблем со здоровьем, он не курил, не пил, вел здоровый образ жизни. Как констатировали врачи, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Мне тогда было очень тяжело перенести его уход, но я понимал, что надо продолжать жить. После смерти сына я не отменил ни одного спектакля".Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (29 апреля 2019) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Орден Почёта (21 мая 2008) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Орден Дружбы (25 октября 1999) — за большой вклад в развитие отечественной театральной культуры и в связи со 175-летием Государственного академического Малого театра России.Народный артист Российской Федерации (28 октября 2002) — за большие заслуги в области искусства.Заслуженный артист РСФСР (16 октября 1989) — за заслуги в области советского искусства.Почётная грамота Президента Российской Федерации (27 апреля 2015) — за заслуги в развитии культуры, образования, науки, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную деятельность.Почётный работник культуры Кузбасса (2007).Ежегодная театральная премия «Московского комсомольца» за 2008 год.Премия «Звезда театрала» (2011) в номинации «лучшая роль второго плана».Лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Кольцо Сатурна» (2010).Премия ТЭФИ 2012 год в номинации «за лучшую мужскую роль» за роль в телесериале «Воронины».Актер и режиссер Владимир Фокин назвал народного артиста России Бориса Клюева выдающимся актером и замечательным педагогом. «Он был человеком с широким творческим диапазоном, который с одинаковым успехом играл аристократов и простых людей. Я думаю, что нам еще предстоит осознать место и роль этого художника в русской культуре», — поделился Фокин.Владимир Фокин снял Клюева в роли Дубова в сериале «ТАСС уполномочен заявить...» (1984).В мае 2018 года у Бориса Клюева был диагностирован рак лёгких, умер он 1 сентября 2020 года в Москве на 77 году. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: актер, Борис Клюев — статья прочитана 139 раз Комментарии