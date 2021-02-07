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Литва подчёркивает неслучайность своего выбора для «Евровидения»

Финал национального отбора на "Евровидение - 2021", „The Roop“ / Фото: E. Blaževič/LRT




В субботу вечером состоялся финальный тур литовского национального отбора на конкурс «Евровидение». В нем приняли участие шесть участников – Гебраси, Эвита Цололо, Мартина Езепчикайте, Вольдемарас Петерсонас, кузены Титас и Бенас, а также победитель прошлогоднего отбора группа «The Roop», сообщает портал государственной телерадиокомпании www.lrt.lt.

По итогам голосования зрителей и комиссии стало ясно, что на большое «Евровидение» в мае будет повторно делегирована группа «The Roop» с песней «Discoteque».
Первое место этой группе отдали и комиссия, и зрители.

Группа «The Roop» была победителем и прошлогоднего национального финала, но из-за глобальной пандемии европейский песенный конкурс тогда был отменен.

Кстати, поддержка зрителей в этом году была невероятной. Они отдали «The Roop» в общей сложности 74 512 голосов. «Мы не ожидали такого количества голосов, приятно чувствовать такую ​​поддержку», - сказал после финала участник группы Мантас Банишаускас.

Часть денег, которые поступили на LRT от зрителей посредством звонков и SMS-сообщений, будет передана группе, выигравшей национальный отбор. «The Roop» намерена вложить их в совершенствование своего выступления.

После финала лидер группы Вайдотас Валюкявичюс проявлял сдержанность: «Мы спокойны и знаем, что будем двигаться дальше».

Он добавил, что в мае этого года зрители, вероятно, увидят немного измененное выступление, но желтый цвет и характерный стиль группы останутся прежними.



Для достижения победы группа обещает и дальше следовать своему плану – ежедневно с утра работать над песней и ее популяризацией. Кстати, песня «Discoteque» уже звучит на европейских радиостанциях.

Хореография этой песни, по мнению танцоров, участвующих в выступлении, в этом году намного сложнее, чем хореография прошлогодней песни «On Fire».

Причем В. Валюкявичюс не просто танцует, а делает это на высоких каблуках, которых у него сейчас две пары, но при необходимости он обещает ближе к маю пополнить запасы.

В 2021 году конкурс «Евровидение» состоится с 18 по 22 мая в Роттердаме, Нидерланды.

Букмекеры считают литовскую группу одним из фаворитов предстоящего конкурса.
Инф. «Обзора», LRT.lt
Категории: Шоу-парк
Ключевые слова: конкурс, «Евровидение», «The Roop»
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добавлена сегодня, 7 февраля, 11:20

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