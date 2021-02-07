Комнатные растения помогут очистить воздух в помещениях с электроникой 🔊 Воспроизвести







История музыки - это не просто история смены эпох, стилей и жанров. Это история поиска нового звука.



У каждого поколения есть свой любимый инструмент. В эпоху барокко основным инструментом был орган, в эпоху рококо - клавесин, в классицизме, в романтизме - фортепиано…



Испокон веков музыканты стремились создавать новые музыкальные инструменты, расширять звуковую палитру и находить специальные звуковые эффекты. Г.-Ф. Гендель ввел в «Рождественское песнопение» звучание церковных колоколов, а в «Детскую симфонию» Л. Моцарт ввел звучание различных детских инструментов.



Многие композиторы пытались открыть и представить в своих произведениях различные музыкальные и немузыкальные звуки. В 20 – 21 веках в электронной музыке возникло много направлений: «магнитофон», «компьютер» и «живая» электроника и т. п., в которых композитор создает и направляет прямую музыку по предварительному плану, программам или по импровизации. У каждого поколения есть свой любимый инструмент. В эпоху барокко основным инструментом был орган, в эпоху рококо - клавесин, в классицизме, в романтизме - фортепиано…Испокон веков музыканты стремились создавать новые музыкальные инструменты, расширять звуковую палитру и находить специальные звуковые эффекты. Г.-Ф. Гендель ввел в «Рождественское песнопение» звучание церковных колоколов, а в «Детскую симфонию» Л. Моцарт ввел звучание различных детских инструментов.Многие композиторы пытались открыть и представить в своих произведениях различные музыкальные и немузыкальные звуки. В 20 – 21 веках в электронной музыке возникло много направлений: «магнитофон», «компьютер» и «живая» электроника и т. п., в которых композитор создает и направляет прямую музыку по предварительному плану, программам или по импровизации.



Музыкант задает ритм синтезатора, выбирает состав инструментов по своему усмотрению и нажимает кнопку в нужном темпе. Теперь инструмент будет ритмично аккомпанировать самому себе, и музыканту останется только сыграть мелодию.



Некоторые модификации синтезатора предназначены для «запоминания» мелодии. Он запрограммирован заранее. Кроме того, для повышения производительности более тяжелые участки можно вводить в «память» с меньшей скоростью, а затем извлекать с нужной нам скоростью. Распространение звуковой информации определяет частоту, тембр, другие характеристики звука и его преобразование в текстовом, цифровом и графическом виде. Можно сделать и наоборот - заменить текстовую, графическую и цифровую информацию звуковой по определенному алгоритму. Например, человек говорит через микрофон, подключенный к системному блоку компьютера, и мы видим текст на экране, или наоборот: мы видим текст на экране и читаем его вслух. Этой функцией компьютера пользуются люди с нарушениями речи или слуха.







Музыкальное произведение можно записать с нотами на экране, а затем исполнить. В этом случае клавиатура компьютера становится клавишами синтезатора или другого инструмента. С помощью специального устройства можно подключиться к системному блоку компьютера и сохранить созданную музыку в «память» или удалить из нее. Можно сохранить запись на другом носителе: дискетах 3.5, дискетах или мини-дисках или с помощью более современных носителей. Таким образом, вы можете записывать все: музыку, текст, изображение.



Люди всегда обменивались информацией, всегда думали о том, как эффективно ее передать и сохранить. Из детских сказок мы помним, что новости передавались через посыльных, судьба которых часто зависела от принесенных новостей - хороших или плохих. Изобретен телеграф, телефонная связь, спутниковая связь, компьютер.



Компьютеры все больше и больше входят в нашу жизнь. Компьютеры «осваивают» музыку как область искусства с ее математически точными законами гармонии. Была разработана компьютерная клавиатура, передающая богатое звучание фортепиано, гитары, трубы и многих музыкальных инструментов. Секрет установки - банк памяти, в котором хранятся сложные звуки каждого музыкального инструмента в виде даже полифонических композиций, которые раньше мог исполнять, например, только оркестр, играющий в студии звукозаписи.



С помощью компьютера с устройством интерфейса музыкант может вводить ноты с клавиатуры, записывать их на магнитную ленту или цифровой диск, затем редактировать дорожку и исполнять ее на одном или нескольких синтезаторах. Компьютерные музыкальные системы все чаще заменяют фортепиано для многих детей, и они уже занимаются музыкой как современным музыкальным инструментом, хотя любители натуральных музыкальных инструментов останутся верны им навсегда, но кто-то примет и электронику.











Ученые–экологи придумали, как избавить людей от кислородного голодания, как растения помогут людям спастись от загрязненного воздуха в наэлектризованных помещениях, от стресса прогресса.



Почти сорок лет назад ученые доказали, „что комнатные растения действуют как фильтры, в частности, перерабатывают бензол и формальдегид — летучие канцерогены, содержащиеся в выхлопных газах и сигаретном дыме“, т.е. комнатные растения действительно могут стать самым эффективным и экономически выгодным способом очистки воздуха, но при определенных условиях.



В космос с алое и драценой, и это не смешно? Но уже в 1980-х годах NASA провело серию экспериментов с тремя десятками видов комнатных растений. Кадки и горшки с декоративными цветами устанавливали в герметично закрытых испытательных камерах, как на космической станции, и замеряли в воздухе содержание вредных веществ.



Оказалось, что „растения не только поглощали углекислый газ и выделяли кислород, но и перерабатывали бензол, формальдегид и трихлорэтан — вещества, входящие в тройку самых опасных канцерогенов. А некоторые, например, хризантема садовая, справлялись даже с аммиаком, вызывающим при высоких концентрациях токсический отек легких и тяжелое поражение нервной системы. За сутки уровень вредных летучих органических соединений в экспериментальных камерах уменьшился почти на 90 процентов“. Для этого, как подсчитали исследователи, „достаточно одного цветочного горшка на девять квадратных метров“.



Из тридцати видов комнатных растений, задействованных в эксперименте NASA, только пять эффективно справлялись сразу с несколькими видами опасных летучих соединений — бензолом, формальдегидом, трихлорэтиленом и толуолом.



То, что комнатные растения, пусть и в лабораторных условиях, очищают воздух от вредных летучих соединений, сомнений не вызывает. Причем у каждого своя специализация – ”Спатифиллум (Spathiphyllum) эффективен против озона, фиттония серебристожильчатая (Fittonia argyroneura) — бензола и толуола, традесканция пурпурная (Tradescantia pallida) — бензола, толуола и тетрахлорэтилена“.



Однако "природные фильтры" сильно зависят от внешних факторов: влажности, освещенности и, конечно, того, сколько в помещении людей. Специалисты назвали пять комнатных растений, которые являются лучшими энергетическими магнитами, которые только можно представить.



Большинство исследователей сходится во мнении, что, "если все это точно просчитать, комнатные растения действительно могут стать самым эффективным и экономически выгодным способом очистки воздуха.



Вот несколько примеров, взятых из открытых источников.



Кактус. Кактус, как утверждают некоторые источники, обладает способностью очищать помещение от электромагнитных волн, которые излучают бытовые приборы, электрические приспособления. И хотя эту информацию уже не раз опровергали, кто может опровергнуть тот факт, что уход за кактусом, его цветущий вид настраивают человека на позитивную энергетику?











Алоэ вера. Алоэ вера, словно магнит, привлекает в дом процветание и положительную энергию. Считается, что когда алоэ вера растет, оно привлекает удачу, успех и счастье. Если растение начало погибать, значит, оно поглотило огромное количество от отрицательных эмоций, и таким образом уберегло вас от негатива.



Хризантема. Обеспечивает в доме расслабленность, мир и положительную энергетику.



Мята. Обладает множеством полезных свойств и особенно славится способностью положительно влиять на нервную систему и минимизировать последствия стресса. Также мята эффективно борется с плохими вибрациями и помогает преодолеть бессонницу.



С экономической точки зрения, „растения — самое удачное решение проблемы загрязненного воздуха в помещениях. Если людям по каким-то причинам придется поселиться в закрытой среде — на Земле или в космосе, они воспользуются системами жизнеобеспечения с живыми растениями", — утверждают большинство исследователей.



В развитии новой электронной музыки первыми присутствуют попытки ввести в музыку как можно больше электрических музыкальных инструментов, найти побольше новых звуков, но всё это может отрицательно влиять на здоровье людей, находящихся в таких помещениях много часов, тогда стоит вспомнить о комнатных растениях, которые способны не только очищать воздух, но и очищать ауру и притягивать положительную энергию.



Каждый должен подумать и сделать вывод - комнатные растения помогут нам всем очистить воздух.



Мира ЯКУБОВСКАЯ,



учитель эксперт музыки



Vilniaus Verkių mokykla – daugiafunkcis centras Достаточно новый электронный инструмент с ровной «памятью» - это синтезатор. На стене устройства - много кнопочных переключателей. Глядя на них, мы увидим различные надписи: «танго», «вальс», «фокстрот», «румба» и многие другие ритмы. Ниже отмечены другие переключатели: большой барабан, тарелки, маракасы - более десятка разных инструментов. Третья группа кнопок указывает темп - от медленного до очень быстрого.Музыкант задает ритм синтезатора, выбирает состав инструментов по своему усмотрению и нажимает кнопку в нужном темпе. Теперь инструмент будет ритмично аккомпанировать самому себе, и музыканту останется только сыграть мелодию.Некоторые модификации синтезатора предназначены для «запоминания» мелодии. Он запрограммирован заранее. Кроме того, для повышения производительности более тяжелые участки можно вводить в «память» с меньшей скоростью, а затем извлекать с нужной нам скоростью. Распространение звуковой информации определяет частоту, тембр, другие характеристики звука и его преобразование в текстовом, цифровом и графическом виде. Можно сделать и наоборот - заменить текстовую, графическую и цифровую информацию звуковой по определенному алгоритму. Например, человек говорит через микрофон, подключенный к системному блоку компьютера, и мы видим текст на экране, или наоборот: мы видим текст на экране и читаем его вслух. Этой функцией компьютера пользуются люди с нарушениями речи или слуха.Интересна и легкая музыка. Комбинация звуковой и графической информации популярна в мире «звука и цвета», дискотеки, сценического освещения. Одним из примеров аудиоинформации является музыка. Различные музыкальные редакторы - незаменимые композиторы или представители других музыкальных профессий.Музыкальное произведение можно записать с нотами на экране, а затем исполнить. В этом случае клавиатура компьютера становится клавишами синтезатора или другого инструмента. С помощью специального устройства можно подключиться к системному блоку компьютера и сохранить созданную музыку в «память» или удалить из нее. Можно сохранить запись на другом носителе: дискетах 3.5, дискетах или мини-дисках или с помощью более современных носителей. Таким образом, вы можете записывать все: музыку, текст, изображение.Люди всегда обменивались информацией, всегда думали о том, как эффективно ее передать и сохранить. Из детских сказок мы помним, что новости передавались через посыльных, судьба которых часто зависела от принесенных новостей - хороших или плохих. Изобретен телеграф, телефонная связь, спутниковая связь, компьютер.Компьютеры все больше и больше входят в нашу жизнь. Компьютеры «осваивают» музыку как область искусства с ее математически точными законами гармонии. Была разработана компьютерная клавиатура, передающая богатое звучание фортепиано, гитары, трубы и многих музыкальных инструментов. Секрет установки - банк памяти, в котором хранятся сложные звуки каждого музыкального инструмента в виде даже полифонических композиций, которые раньше мог исполнять, например, только оркестр, играющий в студии звукозаписи.С помощью компьютера с устройством интерфейса музыкант может вводить ноты с клавиатуры, записывать их на магнитную ленту или цифровой диск, затем редактировать дорожку и исполнять ее на одном или нескольких синтезаторах. Компьютерные музыкальные системы все чаще заменяют фортепиано для многих детей, и они уже занимаются музыкой как современным музыкальным инструментом, хотя любители натуральных музыкальных инструментов останутся верны им навсегда, но кто-то примет и электронику.Ученые–экологи придумали, как избавить людей от кислородного голодания, как растения помогут людям спастись от загрязненного воздуха в наэлектризованных помещениях, от стресса прогресса.Почти сорок лет назад ученые доказали, „что комнатные растения действуют как фильтры, в частности, перерабатывают бензол и формальдегид — летучие канцерогены, содержащиеся в выхлопных газах и сигаретном дыме“, т.е. комнатные растения действительно могут стать самым эффективным и экономически выгодным способом очистки воздуха, но при определенных условиях.В космос с алое и драценой, и это не смешно? Но уже в 1980-х годах NASA провело серию экспериментов с тремя десятками видов комнатных растений. Кадки и горшки с декоративными цветами устанавливали в герметично закрытых испытательных камерах, как на космической станции, и замеряли в воздухе содержание вредных веществ.Оказалось, что „растения не только поглощали углекислый газ и выделяли кислород, но и перерабатывали бензол, формальдегид и трихлорэтан — вещества, входящие в тройку самых опасных канцерогенов. А некоторые, например, хризантема садовая, справлялись даже с аммиаком, вызывающим при высоких концентрациях токсический отек легких и тяжелое поражение нервной системы. За сутки уровень вредных летучих органических соединений в экспериментальных камерах уменьшился почти на 90 процентов“. Для этого, как подсчитали исследователи, „достаточно одного цветочного горшка на девять квадратных метров“.Из тридцати видов комнатных растений, задействованных в эксперименте NASA, только пять эффективно справлялись сразу с несколькими видами опасных летучих соединений — бензолом, формальдегидом, трихлорэтиленом и толуолом.То, что комнатные растения, пусть и в лабораторных условиях, очищают воздух от вредных летучих соединений, сомнений не вызывает. Причем у каждого своя специализация – ”Спатифиллум (Spathiphyllum) эффективен против озона, фиттония серебристожильчатая (Fittonia argyroneura) — бензола и толуола, традесканция пурпурная (Tradescantia pallida) — бензола, толуола и тетрахлорэтилена“.Однако "природные фильтры" сильно зависят от внешних факторов: влажности, освещенности и, конечно, того, сколько в помещении людей. Специалисты назвали пять комнатных растений, которые являются лучшими энергетическими магнитами, которые только можно представить.Большинство исследователей сходится во мнении, что, "если все это точно просчитать, комнатные растения действительно могут стать самым эффективным и экономически выгодным способом очистки воздуха.Вот несколько примеров, взятых из открытых источников.Кактус, как утверждают некоторые источники, обладает способностью очищать помещение от электромагнитных волн, которые излучают бытовые приборы, электрические приспособления. И хотя эту информацию уже не раз опровергали, кто может опровергнуть тот факт, что уход за кактусом, его цветущий вид настраивают человека на позитивную энергетику?Алоэ вера, словно магнит, привлекает в дом процветание и положительную энергию. Считается, что когда алоэ вера растет, оно привлекает удачу, успех и счастье. Если растение начало погибать, значит, оно поглотило огромное количество от отрицательных эмоций, и таким образом уберегло вас от негатива.Обеспечивает в доме расслабленность, мир и положительную энергетику.Обладает множеством полезных свойств и особенно славится способностью положительно влиять на нервную систему и минимизировать последствия стресса. Также мята эффективно борется с плохими вибрациями и помогает преодолеть бессонницу.С экономической точки зрения, „растения — самое удачное решение проблемы загрязненного воздуха в помещениях. Если людям по каким-то причинам придется поселиться в закрытой среде — на Земле или в космосе, они воспользуются системами жизнеобеспечения с живыми растениями", — утверждают большинство исследователей.В развитии новой электронной музыки первыми присутствуют попытки ввести в музыку как можно больше электрических музыкальных инструментов, найти побольше новых звуков, но всё это может отрицательно влиять на здоровье людей, находящихся в таких помещениях много часов, тогда стоит вспомнить о комнатных растениях, которые способны не только очищать воздух, но и очищать ауру и притягивать положительную энергию.Каждый должен подумать и сделать вывод - комнатные растения помогут нам всем очистить воздух. Мира ЯКУБОВСКАЯ , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии, образование Ключевые слова: музыка, обучение, Мира Якубовская — статья прочитана 150 раз Комментарии