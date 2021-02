Bloomberg назвал Спутник V крупнейшим научным прорывом со времен СССР 🔊 Воспроизвести Фото: пресс-служба РФПИ



Авторы материала подчеркнули, что в глобальной битве за победу над пандемией "гонка вакцин" приобрела геополитическое значение: правительства стремятся преодолеть огромный социально-экономический ущерб после введения ограничительных мер. России эта ситуация дает преимущество — как одной из немногих стран, в которых ученые смогли создать качественную вакцину, отмечается в публикации. Российская вакцина "Спутник V", к которой на Западе поначалу отнеслись со скептицизмом, теперь стала мировым фаворитом в борьбе с пандемией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.Как отметили журналисты, страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками препарата после того, как в престижном медицинском журнале The Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований, подтвердившие высокую эффективность "Спутника V".Авторы материала подчеркнули, что в глобальной битве за победу над пандемией "гонка вакцин" приобрела геополитическое значение: правительства стремятся преодолеть огромный социально-экономический ущерб после введения ограничительных мер. России эта ситуация дает преимущество — как одной из немногих стран, в которых ученые смогли создать качественную вакцину, отмечается в публикации. "Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен", — подытожили в Bloomberg.



На этой неделе в The Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.



Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.